В Калуге стартовал конкурс молодежных авторских проектов

Калуга, , 16:26 — REGNUM

Городская Дума Калуги и Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации проводят конкурс молодежных авторских проектов «Моя Калуга — вектор в будущее». Как сообщили 16 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, данный конкурс проводится в целях привлечения молодежи к участию в разработке и реализации проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы Калуги, а также совершенствование системы управления территорией.

Участники конкурса смогут представить свои проекты в следующих номинациях: «Мой город», «Моя разработка» «Моя предпринимательская инициатива», «Мой выбор», «Моя профессия».

«Конкурс проводится уже третий год и показывает высокую активность калужской молодёжи, её неравнодушное отношение к проблемам родного города и искреннее стремление сделать Калугу комфортным и процветающим городом, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — В прошлом году на конкурсе было представлено множество интересных проектов, посвящённых решению проблем ЖКХ, сохранению исторического облика Калуги, пропаганде семейных ценностей и социальной рекламе. Уверен, что и в этом году участники конкурса внесут много интересных и конструктивных предложений, которые будут учтены властями города при разработке долгосрочной стратегии развития Калуги. Хочу призвать активных представителей калужской молодёжи принять участие в конкурсе и донести до руководства города свои идеи и предложения».

Конкурс молодежных авторских проектов «Моя Калуга — вектор в будущее» будет проходить в два этапа с 1 февраля по 23 апреля 2017 года.