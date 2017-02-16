Приговор Дадина будет пересмотрен Президиумом Верховного суда РФ

Ходатайство защиты о пересмотре приговора назначено к рассмотрению на 22 февраля

Москва, , 16:17 — REGNUM Президиум Верховного суда Российской Федерации пересмотрит приговор Ильдара Дадина 22 февраля, сообщает пресс-служба суда.

«Ходатайство защиты Дадина о пересмотре приговора после постановления Конституционного суда РФ назначено к рассмотрению на 22 февраля», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Ильдар Дадин был приговорен к лишению свободы с отбыванием наказания в местах заключения за многократные нарушения российского законодательства о правилах проведения митингов. Пересмотр ранее вынесенного ему приговора состоится по решению Конституционного суда России.

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