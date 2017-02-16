Госдума обратит внимание Дмитрия Медведева на проблемы аграрных вузов

Москва, , 16:02 — REGNUM Завтра, 17 февраля, Госдума планирует обсудить обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу обеспечения качества образовательной деятельности аграрных вузов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. Обращение инициировано комитетом Госдумы по аграрным вопросам.

В ведении Минсельхоза находится 54 аграрных вуза, имеющих 34 филиала. При этом 50 вузов реализуют образовательные программы в области экономики и управления, 9 вузов — образовательные программы в области юриспруденции.

Аграрная специфика

В обращении к главе правительства указывается на то, что аграрная экономика требует учета региональных природно-климатических факторов, сезонности использования трудовых ресурсов, особенностей технических и технологических процессов. Развитие ландшафтного земледелия, внедрение в сельскохозяйственное производство современных наукоемких и инновационных технологий, повышение доходности сельскохозяйственных организаций, решение других определяющих конкурентоспособность отраслей сельского хозяйства задач не представляются возможными без квалифицированных специалистов в области аграрной экономики.

«В свою очередь, необходимость правового обеспечения деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, сложность решения правовых споров, нередко возникающих при использовании земель для сельскохозяйственного производства, определяют также потребность в подготовке аграрными вузами специалистов по юридическим специальностям, направлениям подготовки», — говорится в документе.

Парламентарии обратили внимание на то, что выпускники иных образовательных организаций высшего образования, обучавшиеся по экономическим и юридическим специальностям, направлениям подготовки, как правило, не стремятся к трудоустройству в сельской местности, а главное, не имеют необходимой для работы в сельском хозяйстве специализации.

Проверки показали

В 2015 — 2016 годах Рособрнадзором проведено 56 проверок аграрных вузов и их филиалов, в результате которых в отношении 34 аграрных вузов приняты решения о приостановлении действия государственной аккредитации образовательной деятельности по экономическим и юридическим специальностям, направлениям подготовки (далее также — аккредитация), а в отношении 14 из указанных вузов в дальнейшем были приняты решения о лишении их аккредитации.

«Основанием для принятия указанных решений явилось выявленное Рособрнадзором несоответствие образовательной деятельности указанных вузов федеральным государственным образовательным стандартам, связанное в большинстве случаев с проблемами кадрового, материально-технического обеспечения образовательных программ, обеспечения проведения лабораторных занятий и практикумов», — отмечается в обращении.

Профильные юристы и экономисты

По мнению депутатов Госдумы, вопрос обеспечения качества образовательной деятельности аграрных вузов, в том числе по экономическим и юридическим специальностям, направлениям подготовки, заслуживает самого пристального внимания правительства и должен решаться совместно Минсельхозом, Минфином, Минобрнауки и Рособрнадзором.

Дефицит

Прежде всего, в Госдуме указали на финансирование аграрных вузов. «Анализ причин снижения качества образовательной деятельности аграрных вузов свидетельствует о том, что показатели ее финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в расчете на одного обучающегося в аграрных вузах в настоящее время составляют 64,7 тыс. рублей, что в несколько раз ниже таких показателей в образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении других федеральных органов государственной власти», — отмечают депутаты.

При определении объема указанного финансирования зачастую не учитывается, что образовательный процесс в аграрных вузах требует значительных затрат, в том числе на приобретение и использование сложного лабораторного оборудования, техники и технологий, содержание земельных участков, на которых расположены сельскохозяйственные угодья, здания, строения, сооружения опытно-производственных и учебно-опытных подразделений аграрных вузов, учебных хозяйств, при этом последние не имеют статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя и лишены государственной поддержки, говорится в документе.

Более того, финансирование образовательной деятельности аграрных вузов, которое осуществляется в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 — 2020 годы, в 2017 году уменьшено на 1,23 млрд рублей по отношению к уровню 2016 года. По оценкам Минсельхоза России, дефицит соответствующего финансирования составляет 3,7 млрд рублей ежегодно.

По мнению парламентариев, «следует принять меры по обеспечению бездефицитного уровня финансирования образовательной деятельности аграрных вузов за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе по выравниванию показателей соответствующего финансирования образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении различных федеральных органов исполнительной власти».

Целевой прием

Кроме того, в Госдуме заостряют внимание правительства РФ на том, что в аграрных вузах недостаточно активно применяются целевой прием и целевое обучение граждан. В настоящее время только 2,4% организаций АПК вправе заключать договоры о целевом приеме. В то же время многие крупные сельскохозяйственные товаропроизводители заинтересованы в решении задач перспективного кадрового обеспечения своей хозяйственной деятельности.

«Таким образом, депутаты Государственной думы считают целесообразным рассмотреть вопрос о предоставлении заинтересованным сельскохозяйственным товаропроизводителям права заключать с аграрными вузами договоры о целевом приеме граждан, а также рекомендовать аграрным вузам активнее взаимодействовать с заинтересованными сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях реализации механизмов целевого приема и целевого обучения», — отмечается в обращении.

Эксперты при Минсельхозе

Также в Госдуме указали на то, что в настоящее время при осуществлении контроля и надзора за качеством образовательной деятельности аграрных вузов, а также при проведении аккредитации осуществляемой ими образовательной деятельности недостаточно используется потенциал отраслевых экспертов. «Представляется целесообразным создать при Минсельхозе России соответствующую экспертную структуру, представители которой смогут привлекаться Рособрнадзором к участию в аккредитации образовательной деятельности аграрных вузов и участвовать в осуществлении общественного контроля при проведении такой аккредитации», — предлагают депутаты правительству.

В то же время парламентарии считают необходимым «более активно применять имеющиеся у уполномоченных федеральных органов исполнительной власти инструменты развития аграрных вузов, в том числе комплексную оценку качества образования, оказание аграрным вузам консультативной и методической поддержки».