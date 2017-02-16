Замдиректора музея в Исаакии рассказал, что ждет собор после передачи РПЦ

Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Исаакиевский собор не пострадает от передачи в руки Русской православной церкви, если у церковной организации в соборе будет «нормальная служба эксплуатации». Об этом заявил заместитель директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Борис Подольский, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом музейщик уверен, что исполнительная власть в полной мере несет ответственность за городскую собственность, каковой останется Исаакиевский собор, и обязана это осознавать.

«Это просто бренд города, любой нормальный человек, находящийся в системе управления городом, это понимает», — сказал Подольский.

По его мнению, вопрос оплаты реставрационных работ после передачи Исаакия в ведение церкви решит комитет имущественных отношений Смольного, когда будет заключать договор безвозмездного пользования с РПЦ (МП).

Говоря об опыте передачи музейных объектов в пользование религиозной структуры, Подольский коснулся ситуации в Сампсониевском соборе Петербурга, который в феврале текущего года был окончательно передан церкви.

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Подольский отметил, что особенность передачи Сампсониевского собора заключается в том, что работы по реставрации проводятся за счет ГМП «Исаакиевский собор», в состав которого ранее входил Сампсониевский собор. Единственное требование к приходу — соблюдать температурный режим, климатические нормы, исключающие старение предметов музейного фонда, коих в Сампсониевском почти 150, и они не отделимы от здания. Для этих целей был подписан договор совместного владения на 49 лет в части сохранности.

При этом, по словам Подольского, Исаакиевский собор все же слишком уникален. «Исаакий и Спас-на-Крови — это, конечно, мемориальные памятники, на мой взгляд. Второй был посвящен трагическим событиям, первый — мощи Российской империи. Это было самое дорогое строение в России в XIX веке, императоры сами выделяли деньги на его создание», — добавил специалист.

Он отметил, что уникальность Исаакия заключается, прежде всего, в несущих элементах, архитектурных решениях, которые пришлось применить из-за плохих грунтов, огромного веса здания и осадки, которая продолжается и сейчас со скоростью 0,5 мм в год.

«Считается, что по мощи и масштабности это третий в Европе собор после Собора святого Петра в Риме и Собора святого Павла в Лондоне, но по своему убранству и насыщенности, думаю, он не уступает Собору святого Петра. И все это, естественно, требует постоянной реставрации, ведь жизнь коротка не только у людей, но и у зданий тоже», — подчеркнул Подольский.

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Напомним, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора. Депутаты Заксобрания города большинством голосов поддержали это решение и попросили ускорить процедуру передачи собора церкви.

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Оппоненты передачи собора церкви возмущены тем, что в отсутствии необходимого документа Георгий Полтавченко уже распорядился готовиться к его выполнению. Это решение они попытались оспорить в суде, однако суд не принял иск к рассмотрению. В городе началась кампания общественных протестов против передачи Исаакиевского собора и за сохранение его в качестве светского музея, в котором регулярно проводятся богослужения.

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