Маркин: Фильм BBC о фанатах в РФ – художественный вымысел

Москва, , 15:57 — REGNUM Фильм «Хулиганская армия России» британской телерадиокомпании ВВС будет очередным художественным вымыслом. Об этом, как передает RT, сообщил председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

«Это очередная попытка дискредитации будущего ЧМ и России в целом, — говорит он. — Я не видел анонсируемый фильм, но мы все уже давно знакомы с творчеством BBC, которым они в последние годы «радуют» своих зрителей».

По мнению Маркина, в фильме могут быть использованы «некие провокаторы, а может, и просто актеры».

Ранее британский телеканал BBC 2 анонсировал выход фильма «Хулиганская армия России», который рассказывает о подготовке фанатов к массовым беспорядкам во время ЧМ-2018.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, включая Москву, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, и Казань.