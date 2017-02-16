Маркин: Фильм BBC о фанатах в РФ – художественный вымысел
Москва, 16 февраля 2017, 15:57 — REGNUM Фильм «Хулиганская армия России» британской телерадиокомпании ВВС будет очередным художественным вымыслом. Об этом, как передает RT, сообщил председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.
«Это очередная попытка дискредитации будущего ЧМ и России в целом, — говорит он. — Я не видел анонсируемый фильм, но мы все уже давно знакомы с творчеством BBC, которым они в последние годы «радуют» своих зрителей».
По мнению Маркина, в фильме могут быть использованы «некие провокаторы, а может, и просто актеры».
Ранее британский телеканал BBC 2 анонсировал выход фильма «Хулиганская армия России», который рассказывает о подготовке фанатов к массовым беспорядкам во время ЧМ-2018.
Как сообщало ИА REGNUM, ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, включая Москву, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, и Казань.