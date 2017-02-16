В Калужской области появился новый праздник

Калуга, , 15:55 — REGNUM



Более 30 вопросов рассмотрели сегодня, 16 февраля, депутаты на первом в 2017 году заседании сессии Законодательного собрания Калужской области. Его провел председатель областного парламента Виктор Гриб. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания области, парламентарии дополнили региональный закон о праздниках новыми датами.

Так, статус регионального праздника присвоен 11 ноября — Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. В этот день произошло фактическое освобождение Российского государства от ига ордынских ханов, обретена независимость. Эта дата является олицетворением победы войск великого князя Ивана III над силами Ахмата и началом развития независимого Московского государства, приемником которого является современная Россия. Комментируя принятое решение, первый заместитель председателя областного Законодательного собрания Виктор Бабурин отметил: «Безусловно, это важное предложение, которое поступило от губернатора области. Это надпартийный проект, который должен объединять всех, кто считает себя патриотом великой России. То, что мы поднимаем такие вопросы, послужит сохранению исторической памяти и приумножению славных дел нашей великой Родины».

Также депутаты дополнили перечень памятных дат. Соответствующий статус, в частности, присвоен 26 июня — Дню мирного использования ядерной энергии — Дню ввода в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске. Памятной датой стал и день 1 декабря — День рождения уроженца Калужской области маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

На заседании депутаты приняли решение о создании постоянной комиссии по экологии. Напомним, с предложением о ее создании выступил председатель парламента Виктор Гриб. В состав комиссии вошли пять депутатов областного парламента от различных комитетов и фракций.

Парламентарии также приняли закон, согласно которому отдельным населенным пунктам Калужской области может быть присвоен статус исторических поселений регионального значения. Комментируя принятый документ, председатель Законодательного собрания Виктор Гриб подчеркнул: «Если такой статус будет присвоен населенному пункту, то в нем будет установлен особый порядок дальнейшей застройки, развиваться он будет уже сугубо как исторический и культурный центр».

В рамках заседания сессии, предприятия, модернизирующие производство, получили дополнительные льготы. В региональный закон о государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности депутаты внесли ряд изменений. Если раньше льготами по налогам на прибыль и на имущество пользовались только предприятия, модернизирующие производство и зарегистрированные на территории области в качестве юридических лиц, то теперь система льготирования распространится и на расположенные в регионе филиалы модернизирующих производство предприятий. Ряд из них являются крупными налогоплательщиками и вносят существенный вклад в формирование областной казны.

«Калужская область заинтересована в развитии бизнеса. Предоставляя такие налоговые льготы, мы получаем прямую экономическую выгоду. Предприятия модернизируют производство, развиваются и в бюджет от них поступают другие виды налогов», — сказал спикер областного парламента Виктор Гриб.

На заседании депутаты рассмотрели и другие вопросы повестки дня.