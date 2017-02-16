Четверг, 16 Февраля 2017 года
16:41:41 МСК

В Калужской области появился новый праздник

Общество
Кроме того, утверждены две памятные даты
На заседании
Иллюстрация: Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области
На заседании

Калуга, 16 февраля 2017, 15:55 — REGNUM  

Более 30 вопросов рассмотрели сегодня, 16 февраля, депутаты на первом в 2017 году заседании сессии Законодательного собрания Калужской области. Его провел председатель областного парламента Виктор Гриб. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания области, парламентарии дополнили региональный закон о праздниках новыми датами.

Так, статус регионального праздника присвоен 11 ноября — Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. В этот день произошло фактическое освобождение Российского государства от ига ордынских ханов, обретена независимость. Эта дата является олицетворением победы войск великого князя Ивана III над силами Ахмата и началом развития независимого Московского государства, приемником которого является современная Россия. Комментируя принятое решение, первый заместитель председателя областного Законодательного собрания Виктор Бабурин отметил: «Безусловно, это важное предложение, которое поступило от губернатора области. Это надпартийный проект, который должен объединять всех, кто считает себя патриотом великой России. То, что мы поднимаем такие вопросы, послужит сохранению исторической памяти и приумножению славных дел нашей великой Родины».

Также депутаты дополнили перечень памятных дат. Соответствующий статус, в частности, присвоен 26 июня — Дню мирного использования ядерной энергии — Дню ввода в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске. Памятной датой стал и день 1 декабря — День рождения уроженца Калужской области маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

На заседании депутаты приняли решение о создании постоянной комиссии по экологии. Напомним, с предложением о ее создании выступил председатель парламента Виктор Гриб. В состав комиссии вошли пять депутатов областного парламента от различных комитетов и фракций.

Парламентарии также приняли закон, согласно которому отдельным населенным пунктам Калужской области может быть присвоен статус исторических поселений регионального значения. Комментируя принятый документ, председатель Законодательного собрания Виктор Гриб подчеркнул: «Если такой статус будет присвоен населенному пункту, то в нем будет установлен особый порядок дальнейшей застройки, развиваться он будет уже сугубо как исторический и культурный центр».

В рамках заседания сессии, предприятия, модернизирующие производство, получили дополнительные льготы. В региональный закон о государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности депутаты внесли ряд изменений. Если раньше льготами по налогам на прибыль и на имущество пользовались только предприятия, модернизирующие производство и зарегистрированные на территории области в качестве юридических лиц, то теперь система льготирования распространится и на расположенные в регионе филиалы модернизирующих производство предприятий. Ряд из них являются крупными налогоплательщиками и вносят существенный вклад в формирование областной казны.

«Калужская область заинтересована в развитии бизнеса. Предоставляя такие налоговые льготы, мы получаем прямую экономическую выгоду. Предприятия модернизируют производство, развиваются и в бюджет от них поступают другие виды налогов», — сказал спикер областного парламента Виктор Гриб.

На заседании депутаты рассмотрели и другие вопросы повестки дня.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональное законодательство
Главное сегодня
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Станислав СтремидловскийПредприниматели Украины: «Правительство нас убивает!»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Ереванское бюро ИА REGNUMАрмения: борьба денег, кланов и дешёвый предвыборный популизм
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Анатолий КошкинЧто предложил Путин японцам? Письмо из Японии
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
«Сплошная фальшь»: Неверов заподозрил Максакову в нарушении закона
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное