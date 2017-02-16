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Дурно пахнет: в Подмосковье очередные недовольства

Общество
Активисты заявили о новой серьёзной проблеме

Химки, Московская область, 16 февраля 2017, 15:25 — REGNUM  Жители химкинского жилого комплекса «Город Набережных» бьют тревогу. Они считают, что аэропорт Шереметьево, который находится неподалеку, сбрасывает в Клязьму химические отходы. По их заявлению, возле реки в районе Воскресенского ручья ощущается стойкий запах химических реагентов, особенно сильный в вечерние часы, ночью и рано утром, а сам ручей не замерзает даже в сильный мороз. При этом активисты полагают, что проблема довольно серьёзная, так как заражённая вода попадает в Клязьминское водохранилище, откуда поступает в водопровод Москвы и Московской области.

13 февраля 2017 года житель района Иван Лихоперский, входящий в группу активистов, создал онлайн-петицию с требованием остановить незаконный сброс химикатов в Клязьму, где подробно изложил суть проблемы.

По сути, вопрос со сбросом химикатов не может решиться уже больше года. Жители не раз обращались через портал «Добродел» в Администрацию Химок с просьбами разобраться в проблеме и навести порядок, однако на сегодня это не дало существенных результатов.

Действия администрации Химок в этом вопросе напоминают принцип «либо падишах помрёт, либо ишак сдохнет», а кем-то могут быть приняты за саботаж.

Отправной точкой химкинской эпопеи может служить 4 февраля 2016 года, когда, по факту обращения одного из жителей, сотрудниками Администрации Химок совместно с сотрудниками Росприроднадзора был произведен забор проб воды в Клязьме, о чем составлен протокол. По результатам экспертизы Администрация обещала принять все необходимые меры, сам вопрос был поставлен на контроль в Администрации «до полного устранения выявленного недостатка».

Тем не менее, спустя несколько месяцев жители вынуждены были снова обратиться к Администрации чтобы узнать, как продвигаются дела, так как запах никуда не ушел. На это обращение заместитель руководителя Администрации О.В. Берегин ответил следующее:

«По состоянию на 25.05.16 результаты проведения экологической экспертизы, а также сведения о лице и принятых в отношении него мер административного воздействия, совершившего указанное в обращении административное правонарушение, от компетентных органов, проводивших экспертизу, в адрес Администрации городского округа Химки не поступали».

Получается, спустя почти 6 месяцев Администрация Химок так и не получила никакой информации о результатах экспертизы по вопросу, который был поставлен ею же на контроль.

Может быть, результаты не готовы? Бывает… Нет. Дело в том, что горожане также направили обращение в Росприроднадзор по ЦФО, откуда уже 22 апреля получили ответ:

«В ходе расследования было установлено, что причиной наличия резкого химического запаха является попадание антиобледенительной жидкости, применяемой в зимний период для обработки самолетов, в сети ливневой канализации аэропорта Шереметьево и далее в ручей (Воскресенский) и реку Клязьма».

То есть никакого реального контроля со стороны Администрации Химок не осуществлялось? Иначе чем объяснить то, что они не были в курсе ситуации?

О результатах экспертизы химкинским чиновникам стало известно только в начале 2017 года и снова только после очередного обращения со стороны местного жителя. В конце января замглавы Администрации городского округа А.В. Виноградов на обращение ответил следующее:

«После получения результатов лабораторного исследования взятых проб, установлено, что источник загрязнения расположен на территории АО «Международный аэропорт Шереметьево». Сотрудниками Администрации совместно с представителями Росприроднадзора по ЦФО в адрес АО «Международный аэропорт Шереметьево» направленно обращение об устранении выявленных фактов. В случае игнорирования исполнения своих обязательств по устранению причин загрязнения, в отношении АО

«Международный аэропорт Шереметьево» со стороны сотрудников

Росприроднадзора по ЦФО будут приняты меры реагирования в рамках

имеющихся полномочий в соответствии с действующим законодательством».

Кажется, что история подходит к концу, однако активисты района так не думают, ведь в ответе Виноградова не содержится никаких конкретных данных о сроках устранения причин загрязнения. Активисты опасаются, что устранение недостатков займет длительный срок, если вообще состоится.

«Ну, на Доброделе они (Администрация городского округа Химки — прим. ИА REGNUM ) отписываются, что направили в Роприроднадзор запрос. Но результатов проведения анализов так нам и не показали. И еще мне кажется, что так как Шереметьево находится на территории Москвы, Химки ничего особо с ними сделать не могут», — заявил Иван Лихоперский.

Редакция ИА REGNUM направила официальный запрос в администрацию Химок, однако на момент публикации ответ не получен.

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Экологические проблемы Подмосковья
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