Гендиректор Google пообещал взять на работу семилетнюю британку

Лондон, , 15:22 — REGNUM Генеральный директор Googlе Сундар Пичаи ответил на рукописное резюме, которое ему прислала семилетняя девочка, живущая в городе Херефорд в Великобритании. Пичаи пообещал взять девочку на работу, но только после того, как она успешно закончит школу, пишет Business Insider.

«Дорогой босс Google! — обратилась девочка к Пичаи. — Меня зовут Хлоя, и когда я вырасту, я хочу работать в Google. Я также хочу работать на шоколадной фабрике и стать олимпийской чемпионкой по плаванию».

В письме девочка также рассказала, что любит компьютеры и играет в видеоигры на своем планшете, а отправить резюме в Google ей посоветовал отец. Через некоторое время семья Хлои получила ответ от компании.

«Надеюсь получить твоё заявление о приёме на работу после того, как ты закончишь школу!» — ответил ребенку Сундар Пичаи.

Он также добавил, что если девочка будет стараться, то сможет не только попасть в команду Google, но и завоевать олимпийскую медаль.