В Ингушетии создан Совет по оказанию помощи членам семей боевиков

Первый в России общественный Совет будет помогать также жертвам вооруженных конфликтов

Магас, , 15:12 — REGNUM Первый в России Совет по социализации семей участников и жертв вооруженных конфликтов создан в Ингушетии. В состав Совета вошли известные религиозные, общественные деятели, члены антитеррористических комиссий, представители органов местного самоуправления. Открытым голосованием они выбрали председателем Совета Асет Евлоеву, общественницу, председателя родительского комитета школы №3 города Магаса, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе главы Ингушетии.

Целью нового общественного органа станет вовлечение в общественную жизнь семей, находящихся в группе риска и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Задачами Совета станут организация и проведение образовательных, культурных, спортивных мероприятий с участием детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении долга, и детей участников незаконных вооруженных формирований.

Семьям будет оказываться психологическая, правовая, консультативная и практическая помощь, а также поддержка в трудоустройстве и получении образования. По данным пресс-службы главы региона, таких семей, требующих внимания властей и общественности, в республике насчитывается более 100.

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Как сообщало ИА REGNUM, опыт Ингушетии по социализации членов НВФ признан передовым в России. Практика создания патриотических клубов, в которых к совместному общению привлечены дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, и члены семей ликвидированных участников НВФ, признана полезной и рекомендована другим субъектам России.