Четверг, 16 Февраля 2017 года
16:31:01 МСК

В Ингушетии создан Совет по оказанию помощи членам семей боевиков

Общество
Первый в России общественный Совет будет помогать также жертвам вооруженных конфликтов

Магас, 16 февраля 2017, 15:12 — REGNUM  Первый в России Совет по социализации семей участников и жертв вооруженных конфликтов создан в Ингушетии. В состав Совета вошли известные религиозные, общественные деятели, члены антитеррористических комиссий, представители органов местного самоуправления. Открытым голосованием они выбрали председателем Совета Асет Евлоеву, общественницу, председателя родительского комитета школы №3 города Магаса, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе главы Ингушетии.

Целью нового общественного органа станет вовлечение в общественную жизнь семей, находящихся в группе риска и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Задачами Совета станут организация и проведение образовательных, культурных, спортивных мероприятий с участием детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении долга, и детей участников незаконных вооруженных формирований.

Семьям будет оказываться психологическая, правовая, консультативная и практическая помощь, а также поддержка в трудоустройстве и получении образования. По данным пресс-службы главы региона, таких семей, требующих внимания властей и общественности, в республике насчитывается более 100.

Также по теме: Ингушетия оказалась в передовиках по социализации членов семей боевиков

Глава Ингушетии обещает боевикам помощь в адаптации к мирной жизни

Как сообщало ИА REGNUM, опыт Ингушетии по социализации членов НВФ признан передовым в России. Практика создания патриотических клубов, в которых к совместному общению привлечены дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, и члены семей ликвидированных участников НВФ, признана полезной и рекомендована другим субъектам России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
Главное сегодня
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Станислав СтремидловскийПредприниматели Украины: «Правительство нас убивает!»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Ереванское бюро ИА REGNUMАрмения: борьба денег, кланов и дешёвый предвыборный популизм
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Анатолий КошкинЧто предложил Путин японцам? Письмо из Японии
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
«Сплошная фальшь»: Неверов заподозрил Максакову в нарушении закона
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное