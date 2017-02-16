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За заснеженные дворы волгоградские УК наказали почти на полмиллиона

Общество
В список недобросовестных попали 27 управляющих организаций
Уборка снега
Иллюстрация: Volgadmin.ru
Уборка снега

Волгоград, 16 февраля 2017, 15:12 — REGNUM  В Волгограде неубранные дворы обойдутся управляющим компаниям в копеечку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 16 февраля, с начала года в отношении организаций, в том числе УК и ТСЖ, халатно относящихся к выполнению своих обязанностей по поддержанию порядка на обслуживаемых территориях, было составлено почти 480 протоколов.

В результате 27 недобросовестным управляющим организациям были вынесены наказания в виде штрафов на общую сумму 485 тысяч рублей.

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Нерадивые управляющие компании в Волгограде оштрафовали на миллионы

Напомним, что согласно правилам благоустройства Волгограда за управляющими организациями закреплены обязанности по своевременной уборке и обработке дворовых проездов, тротуаров и подходов к подъездам. На первый раз, в случае выявления недостатков, управдомами могут отделаться предупреждением. При повторном нарушении организация заплатит штраф. Для юридических лиц его сумма может достигать от 20 до 30 тысяч рублей.

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В прошлом году было рассмотрено 6227 протоколов о нарушении правил благоустройства территорий. Сумма наложенных штрафов достигла почти 16 миллионов рублей — большая часть штрафов пришлась на долю УК и ТСЖ, некачественно выполнивших работы по содержанию придомовой территории. Третья часть от этой суммы уже поступила в бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях очередной снегопад снова прибавил работы коммунальщикам. Накануне на расчистку дворов от снега и наледи вышли порядка 1970 дворников. Однако не все качественно выполнили свои обязанности. Самыми заснеженными оказались проезды во дворах Ворошиловского, Дзержинского и Тракторозаводского районов. За нерасторопность и некачественную уборку ответят нерадивые управляющие компании. На устранение недочетов им дали несколько дней. Проверка качества и объемов работ по зимней уборке дворов ведется в Волгограде еженедельно.

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