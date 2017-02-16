Полиция Таиланда ищет монаха, подозреваемого в коррупции

Для этого был проведен рейд в крупнейшем монастыре Таиланда

Бангкок, , 15:09 — REGNUM Полиция Таиланда завершила первый день поисков влиятельного буддистского монаха, подозреваемого в коррупции, поиски возобновятся 17 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Силы безопасности страны вторглись в крупнейший буддистский монастырь в Таиланде в поисках монаха, обвиняемого в отмывании денег, после того, как правительство объявило, что он установил незаконный контроль над огромным храмовым комплексом.

«Мы не нашли его сегодня», — сообщил 16 февраля журналистам представитель полиции Воранан Силиам. «Но мы будем продолжать поиски завтра», — добавил он.

Власти Таиланда осмотрели около 15−20% территории монастыря.

Напомним, буддийские монахи не в первый раз подвергаются обвинениям в незаконной деятельности. Так, в мае 2016 года с территории буддийского храма в Таиланде было вывезены десятки тигров, а монастырь обвинен в незаконном разведении и продаже животных.

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