Полиция Таиланда ищет монаха, подозреваемого в коррупции
Бангкок, 16 февраля 2017, 15:09 — REGNUM Полиция Таиланда завершила первый день поисков влиятельного буддистского монаха, подозреваемого в коррупции, поиски возобновятся 17 февраля. Об этом сообщает Reuters.
Силы безопасности страны вторглись в крупнейший буддистский монастырь в Таиланде в поисках монаха, обвиняемого в отмывании денег, после того, как правительство объявило, что он установил незаконный контроль над огромным храмовым комплексом.
«Мы не нашли его сегодня», — сообщил 16 февраля журналистам представитель полиции Воранан Силиам. «Но мы будем продолжать поиски завтра», — добавил он.
Власти Таиланда осмотрели около 15−20% территории монастыря.
Напомним, буддийские монахи не в первый раз подвергаются обвинениям в незаконной деятельности. Так, в мае 2016 года с территории буддийского храма в Таиланде было вывезены десятки тигров, а монастырь обвинен в незаконном разведении и продаже животных.
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