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Холманских выразил своё отношение к транспортной реформе в Екатеринбурге

Общество
«Технический вопрос приобрёл политическую окраску»

Екатеринбург, 16 февраля 2017, 15:07 — REGNUM  Городской общественный транспорт Екатеринбурга нуждается в нововведениях, но проводить их необходимо так, чтобы технический вопрос реформы не становился политическим. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К сожалению, продолжается тенденция в Свердловской области, когда, в общем-то, технический вопрос, вдруг приобретает политическую окраску. Это неправильно, вот этого происходить не должно. Конечно же, там допущены были нарушения, когда не были проведены общественные слушания, и возможно она была не очень хорошо подготовлена. Возможно, да. Но это опять же относится к зоне ответственности муниципальных властей», — заявил Игорь Холманских. Он считает, что все эти недоработки стали поводом для того, чтобы технический вопрос о реформе был переведён в политический.

Он подчеркнул, что изменения в транспортной схеме пассажирских перевозок, даже в таком крупном муниципалитете как Екатеринбург, являющимся столичным для Уральского федерального округа, не входят в компетенцию полномочного представителя, и это зона ответственности гродских органов власти.

«Понятно что, сама по себе тема о том, что необходимо транспортную схему в городе Екатеринбурге менять — она очевидна», — считает Игорь Холманских. Он предположил, что многие жители Екатеринбурга предпочитают личный транспорт, потому что их не устраивает общественный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, известие о том, что в Екатеринбурге в июле 2017 года должна была начаться реформа общественного транспорта, взбудоражило городскую общественность. Екатеринбуржцы начали активно обсуждать и критиковать нововведения на форумах и в социальных сетях. В интернете была размещена петиция и организован сбор подписей за отмену реформы. Представители регионального отделения «Справедливой России» организовали и провели массовый митинг против нововведений.

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В итоге в начале февраля стало известно, что внедрение новой транспортной схемы в Екатеринбурге отложено до 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

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Напомним, что согласно нововведениям отменялись практически все существующие маршруты и вводились новые. Реформа предполагала уменьшение количества маршрутов и увеличение количества подвижного состава на них. Таким образом, уменьшается время ожидания транспорта, но увеличивается количество пересадок. Для того чтобы жители города не переплачивали за пересадки, параллельно должна была быть введена система повременной оплаты в которой тариф будет рассчитан от первой посадки до последней пересадки.

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