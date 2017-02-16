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Не все коммунальщики Ростова-на-Дону вовремя справились со снегом

Общество
Режим повышенной готовности снят
Неубранный снег
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Неубранный снег

Ростов-на-Дону, 16 февраля 2017, 14:36 — REGNUM  Несмотря на то, что с последствиями снежного шторма Ростову-на-Дону в целом справиться удалось, некоторые коммунальщики всё-таки недобросовестно отнеслись к своим обязанностям. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации 16 февраля, ООО «ЖЭУ-5» и МУП «ЖЭУ-5» будут наказаны за несвоевременную уборку снега и наледи.

Проведенная инспекторами комитета по охране окружающей среды проверка показала, что в Пролетарском районе города-миллионника на территориях 24 многоэтажек к работам не приступали вовсе. Также были не почищены тротуары по проспекту 40-летия Победы.

Проверка выявила около 70 нарушений правил благоустройства, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях. Руководители организаций заплатят штрафы в размере до 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи со снежным штормом, который обрушился на донской регион вечером 14 февраля, в областном центре был введен режим повышенной готовности. Он действовал до 8:00 16 февраля. Из-за метели в день 74-й годовщины освобождения от гитлеровцев движение в городе было практически парализовано, но на следующее утро практически все транспортные артерии города были очищены от снега.

Из-за снежного шторма в Ростове-на-Дону введен режим повышенной готовности

В Ростове-на-Дону почти 200 спецмашин устраняют последствия снежного шторма

Напомним, что снегом замело несколько трасс в регионе. Так, пришлось ограничить движение пассажирского транспорта на семи автодорогах Ростовской области.

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Снегопады, метели, снежные бури
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