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В Калуге Фонд «Сколково» наберет лучшие стартап-команды

Общество
Участники форума получили возможность претендовать на гранты и привилегии институтов развития
Участники форума, организованного Фондом «Сколково»
Иллюстрация: Фото пресс-службы правительства Калужской области
Участники форума, организованного Фондом «Сколково»

Калуга, 16 февраля 2017, 14:18 — REGNUM  Более 350 молодых инноваторов в сфере высоких технологий из Белгородской, Владимирской, Ивановской, Кировской, Московской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей собрались сегодня, 16 февраля, на площадке Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, где они представили около 100 разработок в биомедицине, в информационных технологиях и на индустриальном треке.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы калужского этапа Всероссийского конкурса инновационных проектов стартап-тур (Startup Tour) «Открытые инновации» для регионов Центрального федерального округа, задача нынешнего калужского этапа — поддержать перспективные бизнес-разработки начинающих предпринимателей, создать новые рабочие места и, прежде всего, в малом и среднем бизнесе. Об этом также подробно рассказал на церемонии открытия мероприятия советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен. Участников и гостей форума приветствовал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

В течение двух дней руководители направлений Фонда «Сколково» проведут семинары, лекции и мастер-классы. Для участников форума будут организованы образовательная и менторская сессия (экспресс-проверка бизнес-идей) и большая конкурсная программа. Для участников форума имеется возможность получить статус участника проекта «Сколково» и в дальнейшем претендовать на гранты и привилегии институтов развития.

На рассмотрение жюри конкурса от разработчиков, в том числе калужского региона, поступило 97 проектов. Из них 31 прошел заочную экспертизу «Сколково» и вышел в полуфинал.

17 февраля эксперты Фонда «Сколково» выберут лучшие инновационные проекты, представленные в Калуге. Победители регионального этапа будут приглашены на крупнейший российский стартап-фестиваль Startup Village, где встретятся финалисты 11 региональных этапов 2017 года.

Напомним, Startup Tour — это наиболее масштабное роад-шоу в России и СНГ, которое ищет перспективные проекты в сфере высоких технологий и развивает компетенции начинающих стартап-команд. Инновационный центр «Сколково» уже несколько лет собирает вокруг себя лучшие проекты и поднимает предпринимательскую активность в разных городах c помощью конкурса стартапов. В графике тура четырнадцать городов России и СНГ: Якутск, Хабаровск, Томск, Альметьевск, Курск, Барнаул, Екатеринбург, Астрахань, Архангельск, Санкт-Петербург, Алмата, Баку и Ереван. Для каждого города-участника Startup Tour составлена определенная программа.

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Инновационный центр в Сколково
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