Четверг, 16 Февраля 2017 года
15:11:52 МСК

А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой

Общество
На встречу с главой ЦИК, где обсуждались итоги и проблемы выборов в Дагестане, не пустили журналистов и политиков

Махачкала, 16 февраля 2017, 13:47 — REGNUM  Партийных лидеров, общественных деятелей и журналистов не пустили на совещание с участием председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой в Махачкале. По периметру Дома дружбы, в котором проходит мероприятие, стоят сотрудники правоохранительных органов, расставлены металлоискатели. В здание пропускали только тех, чьи фамилии были в списках, передает 16 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Также был установлен строгий запрет на мобильные телефоны. Незадолго до начала совещания правоохранители потребовали покинуть территорию перед Домом дружбы тех, кому не удалось войти. Среди них были председатели региональных отделений ряда политических партий, общественные деятели и представители СМИ.

Теперь тем, кто не смог попасть на встречу в председателем ЦИК, остается только предполагать, что на совещании будут подведены итоги и обсуждены проблемы прошлогодних выборов в Дагестане.

Как сообщало ИА REGNUM, Памфилова, анонсируя свой визит в республику, обещала разобраться в жалобах на нарушения избирательного законодательства. По ее словам, наиболее громким нарушением, по которому была проведена проверка, стало подтопление и приведение в негодность избирательной документации в подвале администрации Кировского района Махачкалы.

Ранее Памфилова также говорила о том, что Дагестан оказался единственным регионом, где от чиновников и правоохранителей поступали угрозы тем, кто заявлял о нарушениях в ходе выборов.

Читайте также: Выборы прошли — вопросы остались: Памфилова едет в Дагестан

Элла Памфилова встретится в Дагестане с недовольными избирателями

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 18 сентября 2016 г.
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
16.02.17
Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
«Сплошная фальшь»: Неверов заподозрил Максакову в нарушении закона
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
ЦБ РФ лишил лицензии «Северо-Западный 1 Альянс Банк»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
16.02.17
В мэрии Перми прошли обыски
ПермьРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александра Краско
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: «России нельзя позволить говорить громче стран НАТО»
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
ещё главное