А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой

На встречу с главой ЦИК, где обсуждались итоги и проблемы выборов в Дагестане, не пустили журналистов и политиков

Махачкала, , 13:47 — REGNUM Партийных лидеров, общественных деятелей и журналистов не пустили на совещание с участием председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой в Махачкале. По периметру Дома дружбы, в котором проходит мероприятие, стоят сотрудники правоохранительных органов, расставлены металлоискатели. В здание пропускали только тех, чьи фамилии были в списках, передает 16 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Также был установлен строгий запрет на мобильные телефоны. Незадолго до начала совещания правоохранители потребовали покинуть территорию перед Домом дружбы тех, кому не удалось войти. Среди них были председатели региональных отделений ряда политических партий, общественные деятели и представители СМИ.

Теперь тем, кто не смог попасть на встречу в председателем ЦИК, остается только предполагать, что на совещании будут подведены итоги и обсуждены проблемы прошлогодних выборов в Дагестане.

Как сообщало ИА REGNUM, Памфилова, анонсируя свой визит в республику, обещала разобраться в жалобах на нарушения избирательного законодательства. По ее словам, наиболее громким нарушением, по которому была проведена проверка, стало подтопление и приведение в негодность избирательной документации в подвале администрации Кировского района Махачкалы.

Ранее Памфилова также говорила о том, что Дагестан оказался единственным регионом, где от чиновников и правоохранителей поступали угрозы тем, кто заявлял о нарушениях в ходе выборов.

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