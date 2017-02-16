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Кабанов в нижегородских лесах заменят на оленей

Общество
Поголовье диких кабанов в Нижегородской области будет сокращено на треть

Нижний Новгород, 16 февраля 2017, 13:32 — REGNUM  В Нижегородской области более чем на треть, до 3500 особей, планируется снизить численность диких кабанов в 2017 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Минрприроды.

Основная причина уничтожения кабанов — борьба с распространением африканской чумы свиней (АЧС).

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По данным министерства, за последние 7 лет численность кабана в Нижегородской области снижена в два раза — до 4900 особей в 2016 году. Ежегодная добыча за последние три года составляла в среднем 1500 особей.

«Таким образом, уже в текущем году плотность размещения кабана достигнет 0,5 особи на 1000 га, что полностью соответствует рекомендациям Минприроды России», — сообщил руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Николай Бондаренко.

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Мониторинг эпизоотической ситуации по АЧС среди диких кабанов осуществляется на постоянной основе. Организовано обследование охотничьих угодий, отбор и исследование проб биологического материала для проведения исследований. В 2016 году исследовано более 2 тыс. проб от добытых и павших кабанов. Все пробы от добытых даже в карантинных зонах кабанов оказались отрицательными. Только одна проба от павших кабанов, обнаруженных в южной части Починковского района, оказалась положительной и показала наличие вируса АЧС.

Одновременно с этим в регионе ведется работа по замещению кабана другими видами копытных животных — пятнистого оленя, сибирской косули и марала.

Как сообщало, в 2016 году на территории региона было зафиксировано несколько вспышек АЧС. В результате проведенных ветеринарных мероприятий дальнейшее распространение заболевания на территории района было предотвращено.

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В Нижнем Новгороде мэрия призвала жителей города отказаться от разведения свиней, уничтожить уже имеющееся поголовье и перейти на альтернативное животноводство — разводить кроликов, птицу и крупный рогатый скот.

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Чума свиней
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