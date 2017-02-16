Правоохранительные органы КНР изъяли крупную партию метамфетамина

Пекин, , 13:24 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Хайнань сообщили о задержании банды наркоторговцев и изъятии крупнейшей в истории провинции партии метамфетамина. По данным полиции, общий вес изъятых наркотических веществ составил 1060 кг.

В результате спецоперации китайских полицейских были задержаны 9 членов банды наркоторговцев, в том числе лидер преступной группировки. Задержать преступников удалось благодаря анонимному информатору, который сообщил о том, что в одном из заброшенных зданий находится подпольный цех по производству наркотиков, пишет «Сина синьвэнь».

В ноябре 2016 г. власти КНР инициировали кампанию по борьбе с наркобизнесом на территории страны. Любой, сообщивший сотрудникам полиции информацию, которая привела к поимке преступников, может получить вознаграждение в размере до 100 тыс. юаней.

С конца 2016 г. власти страны выплатили больше 3 млн юаней в качестве вознаграждений информаторам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские власти сообщили о первых результатах совместной работы правоохранительных органов КНР, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама. В результате успешной операции полицейским удалось арестовать 9 927 наркоторговцев.

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