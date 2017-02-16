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Названа предварительная причина пожара в многоэтажном доме в Краснодаре

Общество
Погорельцам помогут восстановить утраченные документы

Краснодар, 16 февраля 2017, 13:03 — REGNUM  Проблемных вопросов по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с ликвидацией последствий пожара в многоэтажном доме по улице имени Прокофьева, 3 в Краснодаре, на данный момент нет. Об этом сегодня, 16 февраля, в ходе телемоста с Национальным центром управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России с места происшествия доложил врио начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин. По его словам, в качестве основной причины пожара рассматривается возгорание в результате неосторожных действий при курении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии кубанской столицы.

По последним данным, в пункт временного сбора и учёта пострадавших было доставлено 212 жителей дома постадавшего от огня дома, в том числе — 36 детей. 61 человек был размещен в гостиничном фонде города, здесь они останутся до полного разрешения ситуации.

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На месте пожара в многоэтаэжке Краснодара введен режим ЧС

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кубани, сотрудники полиции уже начали работу по восстановлению документов, утраченных пострадавшими при пожаре. Точное количество людей, нуждающихся в новых документах, устанавливается. Процедуру проведут в ускоренном режиме. Новые паспорта погорельцы могут получить вне очереди и без уплаты госпошлины. Также в короткие сроки пострадавшие могут восстановить и водительские права.

Как сообщало ИА REGNUM, многоквартирный дом загорелся в Музкальном районе Краснодара накануне, 15 февраля, около 18:00. Возгорание произошло на мансарде последнего шестого этажа. Всего в доме по ул. Имени Прокофьева, 3 — 150 квартир. Пожару был присвоен третий ранг сложности. На его ликвидацию потребовалось 5,5 часов. Один человек погиб, пострадавших нет. Огонь прошелся по площади почти в 1,5 тыс. кв. метров. По предварительным данным, от огня пострадали 25 квартир, частично повреждены 22 квартиры.

Для устранения точной причины и очага возгорания на месте продолжают работать специалисты ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Краснодарскому краю и следственно-оперативная группа управления МВД РФ по Краснодару. По факту пожара и гибели человека возбуждено уголовное дело. По данным СКР, погибший — гость хозяина квартиры, с которой и начался пожар.

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Пожары в жилых домах
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