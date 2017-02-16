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В преддверии универсиады стартует проект «Красноярск гостеприимный»

Общество
Гостям Красноярска предложат семейный квест

Красноярск, 16 февраля 2017, 12:47 — REGNUM  На площади перед Большим концертным залом в Красноярске 11 марта будет дан старт большому проекту под общим названием «Красноярск гостеприимный». Первое мероприятие этого проекта — открытый городской семейный квест «Мой любимый Красноярск». Торжественный старт семейного квеста состоится 11 марта в 11:00 на площади Мира. Завершится квест 12 марта в 16:00 в рамках эстафетных гонок XXII чемпионата мира по лыжному ориентированию в Академии биатлона (ул. Биатлонная, 37).

В рамках квеста красноярские семьи примут гостей из других территорий. В течение двух дней семьи из Красноярска будут знакомить гостей с достопримечательностями и событиями, происходящими в городе. Участниками данного проекта могут стать любые семьи, желающие разработать свой интересный туристический маршрут по городу Красноярску, имеющие не менее одного ребёнка в возрасте до 15 лет, имеющие собственное автотранспортное средство для передвижения по выбранному маршруту и способные обеспечить проживание семьи-гостя.

Индивидуальные маршруты будут включать культурно-исторические места и достопримечательности Красноярска, посещение самых ярких событий города, проходящих в эти дни. Обязательными точками экскурсионных маршрутов семей являются открытие проекта на площади Мира и финальные соревнования чемпионата мира по спортивному ориентированию в Академии биатлона — тестовое мероприятие Зимней универсиады 2019 года, остальные места и объекты посещения семьи определяют самостоятельно, с учётом интересов.

Отметим, что организаторы проекта могут помочь принимающим семьям составить экскурсионный маршрут «Мой любимый Красноярск»: каждая семья сможет получить консультацию о туристских достопримечательностях и событиях города. Специалистами красноярского туристско-спортивного центра и главным управлением культуры города сформирован пул культурно-исторических, спортивных, познавательных и развлекательных объектов с бесплатным их посещением и экскурсионным обслуживанием.

Всем семьям, которые станут участниками квеста «Мой любимый Красноярск», по итогам будут вручены призы по различным номинациям: «Самый дальний гость проекта»; «Самая большая семья». Будет определена самая интересная разработанная программа пребывания. Кроме того, организаторы оставляют за собой право утверждать дополнительные номинации.

Положение о квесте «Мой любимый Красноярск» и более подробная информация размещены на сайте муниципального бюджетного учреждения «Красноярский туристско-спортивный центр» welcomekrsk.ru.

Получить консультацию по участию в проекте можно в туристско-информационном центре Красноярска с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по телефону (391) 285−26−82, либо обратиться в городской туристско-спортивный клуб (пр. 60 лет Образования СССР, 17 кабинет 2−36).

Приглашаем все желающие семьи принять участие в этом интересном и необычном проекте!

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Развитие внутреннего туризма
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