Четверг, 16 Февраля 2017 года
13:39:57 МСК

В Петербурге подсчитали домашних и бродячих животных

Общество
В городе проводится программа стерилизации безнадзорных животных
Пёс
Lepale
Пёс

Санкт-Петербург, 16 февраля 2017, 12:42 — REGNUM  Данные о «поголовье» собак и кошек, живущих в Петербурге, сообщили депутатам Законодательного собрания города на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению сегодня, 16 февраля.

Как информирует пресс-служба городского парламента, перед комиссией с докладом о регулировании численности безнадзорных животных выступил начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев.

Он рассказал, что в настоящее время на территории города содержатся более 250 тысяч домашних собак и более 1 миллиона кошек. При этом в Петербурге насчитывается примерно 7 тысяч бродячих собак.

С 2005 года безнадзорных собак отлавливают и стерилизуют, после чего вновь выпускают на улицу. За последние 10 лет этой процедуре подверглись 23 тысячи собак, что позволяет регулировать численность бродячих животных.

По словам Юрия Андреева, последнее время беспокойство вызывает вопрос сотрудничества частных приютов для животных и государственных структур.

Решено создать специальную комиссию для подготовки предложений по взаимодействию зоозащитных благотворительных организаций с руководителями приютов, властью и жителями города, желающими помочь животным, отметили в пресс-службе городского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие федерального закона об ответственном обращении с животными.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Петербурга попросил Володина защитить людей от животных

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Забота о бездомных животных
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
16.02.17
Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
«Сплошная фальшь»: Неверов заподозрил Максакову в нарушении закона
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
В мэрии Перми прошли обыски
ПермьРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александра Краско
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: «России нельзя позволить говорить громче стран НАТО»
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
16.02.17
В Москве арестован ещё один сотрудник антикоррупционного главка МВД России
МоскваРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Редакция ИА REGNUMПадение «Маннергейма»
ВыборгЛенинградская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
16.02.17
СМИ узнали о планах Пентагона отправить наземные войска в Сирию
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Галина ЧармадоваШедевры Византии в Москве
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
16.02.17
Демократы раскручивают «дело Флинна» для удара по администрации Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: Переговоры с Россией надо вести с позиции силы
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
16.02.17
Трамп: Израилю надо «подождать» с поселениями на Западном берегу Иордана
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
ещё главное