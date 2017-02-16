Четверг, 16 Февраля 2017 года
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Для крупнейших городов Камчатки построят новый водозабор

Общество
Действующий технически устарел

Петропавловск-Камчатский, 16 февраля 2017, 11:58 — REGNUM  На Камчатке власти решили начать разработку документов для строительства и обустройства нового водозабора для обеспечения питьевой водой жителей крупнейших населенных пунктов края — Петропавловска-Камчатского и Елизовского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM участники совещания, которое на «Камчатском водоканале» провел губернатор Владимир Илюхин.

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Специалисты водоканала пояснили, что сейчас используется Авачинский водозабор, который уже технически и морально устарел, поэтому предлагается начать работы на Быстринском месторождение питьевых подземных вод в 10 километрах севернее Петропавловска. Планируется, что его производительность составит 100 тысяч кубометров в сутки.

Использование нового водозабора позволит на более высоком уровне предоставлять услуги по качественному и стабильному обеспечению населения водой. Причем не исключено, что к проекту допустят инвесторов.

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«Камчатский водоканал» ранее был «Петропавловским водоканалом». На предприятии еще в прошлом году отмечались некоторые проблемы, в том числе технические и финансовые. Например, были долги за различное оборудование. В конце года организация перешла в собственность Камчатского края и теперь будет заниматься вопросами водоснабжения по всему краю.

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