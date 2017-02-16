Ярославцы отклонили на слушаниях проект нового микрорайона

Ярославль, , 11:40 — REGNUM Ярославцы с преимуществом в два голоса отклонили на публичных слушаниях 15 февраля проект планировки нового микрорайона на месте соснового бора в Заволжском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Заволжского района города Ярославля.

В Ярославле частный застройщик выступил с инициативой построить новый микрорайон напротив зоопарка. Для этих целей планируется использовать участок размером в 60 га. Участок находится в частной собственности и огорожен забором. Сейчас на нем растут сосны, он примыкает к мусоросжигательному заводу РЖД.

На слушаниях эколог мусоросжигающего завода сообщила, что санитарная зона для их предприятия определена в 100 метров, но завод в 2011 году был расширен и сейчас изучаются границы санитарной зоны. Он никак не могут быть меньше 500 метров, а то и больше. Детский садик же планируется в 450 метров от завода. Предприятие относится к 1 категории опасности, поскольку там сжигаются медицинские отходы и особо вредный мусор. Общественный активист, градозащитница Ольга Мазанова предложила сделать санзону — 1 километр.

Бывший главный архитектор города Аркадий Бобович сказал, что в микрорайоне не предусмотрена школа. Она должна находится в зоне 500-метровой доступности от места проживания. Застройщик же говорил, что, по их информации, учебное заведение должно быть не дальше, чем в 15 минутах езды для младших классов и 50 минутах для старших.

Заместитель мэра города Сергей Калинин высказал позицию городской администрации: она против и предлагает отложить этот проект на доработку.

«Мы коллегам объяснили, что территория значимая, территория большая, которая требует внимательного подхода. Нужно учесть и транспортные потоки, и влияние, которое будет на сложившуюся инфраструктуру. Наше предложение сегодня этот проект отклонить», — сказал на публичных слушаниях заммэра Ярославля Сергей Калинин.

По итогам голосования 92 человека выступили против строительства, 5 воздержались и 90 поддержали новый микрорайон.

«Для нашего города характерно большое число раковых заболеваний. И нам очень бережно надо относится к зеленым насаждениям. Хорошо, что было принято такое решение на публичных слушаниях. Теперь у мэрии города есть срок в пять дней, чтобы принять окончательное решение. Результаты голосования на публичных слушаниях будут принимать к сведению», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Елена Богданова.

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