«Чудновец должна была понимать последствия», уверен полпред Холманских

Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM Полпред в Уральском федеральном округе Игорь Холманских заявил, что воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная за репост Курганским областным судом на пять месяцев лишения свободы, должна была предугадать последствия своего поступка. О этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Чудновец сделала репост в социальной сети трехсекундного видеоролика, где изображен ребенок, в отношении которого производятся действия сексуального характера, по ее словам, с целью привлечь внимание общественности к издевательствам в детском пионерлагере.

На пресс-конференции полномочный представитель главы президента в в УрФО Игорь Холманских заявил, что не собирается комментировать действия суда по резонансному делу Чудновец, потому что считает это некорректным.

Из ситуации с Чудновец полпред УрФО сделал два вывода. Правоохранительным органам надо подходить к случаям с репостами без формальностей и внимательно. А пользователи соцсетей должны осознавать последствия репостов. «Еще Тютчев в XIX веке сказал, что нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется. В век интернета, социальных сетей надо повнимательнее относиться к фотографиям, роликам, комментариям, высказываниям своим. Одно неосторожное слово или неосторожный репост может поломать и карьеру, и человеческую судьбу, что мы сейчас и видим», — считает Холманских.

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