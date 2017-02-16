‍Калифорнийский водопад Лошадиный Хвост «превратился» в «огнепад»

Феномен можно наблюдать только во второй половине февраля

Сакраменто, США, , 11:33 — REGNUM Водопад Лошадиный Хвост (Horsetail Fall) на восточном склоне горы Эль-Капитан (национальный парк Йосемити, штат Калифорния, США) был назван посетителями «огненным» после того, как на закате окрасился солнечными лучами в жёлто-красный цвет и стал похожим на поток лавы, стекающий со скалы. Посетители парка опубликовали фотографии водопада в соцсетях, передаёт телеканал CBS News.

Огнепадом Лошадиный хвост становится в последние две февральские недели. Но и в эти дни водопад может не показаться посетителям в своём необычном виде, поскольку на его огненный вид влияет не только угол падения солнечных лучей, но и интенсивность освещения, а также температура воздуха.

Напомним, вершина Эль-Капитан находится на высоте 2307 метров над уровнем моря. В мае 2015 года в Йосемити во время прыжка в вингсьюте (костюме-крыле) с высоты 2,3 тысяч метров разбились известный 43-летний спортсмен-экстремал Дин Поттер и его напарник.

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