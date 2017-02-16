В Иванове установят памятник воинам-интернационалистам

Иваново, , 11:18 — REGNUM Памятник воинам-интернационалистам появится в Иванове, на проспекте Ленина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области. Презентация проекта мемориала состоялась 15 февраля в рамках мероприятий к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана.

«В этот день мы вспоминаем всех погибших в горячих точках мира, и, прежде всего, тех, кто не вернулся из Афганистана. Афганская война — трагическая страница в российской истории. Для того чтобы сохранить память об этом событии и его героях, принято решение поддержать инициативу воинов-интернационалистов о возведении нового обелиска в Иванове», — сказал на презентации глава региона Павел Коньков.

По словам главы Иванова Владимира Шарыпова, эскиз памятника выбирался по конкурсу — в нем участвовали пять авторов из Иванова, Москвы и Московской области. Победителем признан ивановский творческий коллектив в составе дизайнеров, лауреатов государственной премии правительства РФ в области культуры Владимира Каурова и Владимира Демьяненко.

Сам памятник будет установлен за счет специально собранных средств — этим планирует заняться областная общественная организация инвалидов войны в Афганистане, благоустройство территории рядом с мемориалом возьмет на себя муниципалитет. Открытие мемориала запланировано на 2019 год — к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата установлена в память о завершении вывода советских войск из Афганистана и более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. С 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года на территории Афганистана находились 620 тысяч советских военнослужащих. С войны не вернулись 68 ивановцев. Сегодня в регионе проживают около 9,5 тыс. ветеранов боевых действий в горячих точках.