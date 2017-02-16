Установка пандусов войдет в перечень работ по капремонту
Госдума обсудит законопроект в первом чтении
Москва, 16 февраля 2017, 10:58 — REGNUM Законопроект о расширении работ при проведении капитального ремонта комитет по жилищной политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. Установка пандусов будет включена в перечень работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах.
Инициатива, по мнению профильного комитета, «позволяет решить множество спорных вопросов».
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