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Федор Конюхов: Я хочу, чтобы дети были романтиками!

Общество
Путешественник рассказал о полете жителям Рыбинска
Федор Конюхов и Денис Добряков
Иллюстрация: Rybinsk.ru
Федор Конюхов и Денис Добряков

Рыбинск, Ярославская область, 16 февраля 2017, 10:51 — REGNUM  Путешественник Федор Конюхов после установления рекорда по продолжительности полета на воздушном шаре вернулся в место старта — город Рыбинск Ярославской области и встретился с его жителями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Путешественник рассказывает рыбинцам о том, как проходил полет. По словам Конюхова, когда воздушный шар пролетал над Санаксарским монастырем, где покоится адмирал и святой праведный воин Федор Ушаков, он испытал настоящее восхищение. Именно ему, своему небесному покровителю Федор Конюхов посвятил рекорд.

«Я испытал восхищение, когда наш шар оказался над монастырем. Я видел монахов, которые нас приветствовали», — рассказал Федор Конюхов.

Юные спортсмены Рыбинска на память о встрече подарили путешественнику мяч, частный музей Федора Ушакова — портрет адмирала. Предприниматели города преподнесли в подарок календарь со фотографиями, сделанными во время старта Федора Конюхова с рыбинского аэродрома Южный. Глава города Денис Добряков подарил путешественнику символ города — огромную деревянную рыбу.

«На протяжении всего полёта мы боролись со скоростью. Чуть выше — скорость больше, и мы понимали, что так через 20−30 часов мы будем у границы Украины. Старт пришлось отложить на два часа, чтобы ветер нам благоприятствовал. Иначе нас бы понесло совсем в другую сторону — в Швецию. В итоге мы побили мировой рекорд. Топлива у нас оставалось ещё на полтора-два часа, но мы не стали рисковать. В темноте при приземлении можно сделать аварию», — рассказал Федор Конюхов.

В планах Федора Конюхова — рекордный полет в стратосферу — это должно произойти осенью 2017 года, командное кругосветное путешествие, яхту для которого, возможно, построят на заводе «Вымпел» в Рыбинске.

«Я хочу, чтобы дети были романтиками… Я хочу своими поступками показать, что надо лететь на Луну, на Марс, опускаться в морские глубины, только не воевать», — сказал Федор Конюхов.

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Путешествия Федора Конюхова
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