Ростов-на-Дону: в аэропорту пассажиры Airbus ждали вылета шесть часов

Ростов-на-Дону, , 09:44 — REGNUM



В ростовском аэропорту на шесть часов был задержан рейс U6−142 «Уральских авиалиний». Airbus-319 должен был вылететь в столичный «Домодедово» 15 февраля в 19:30, но взлёт воздушное судно совершило только в 2 часа ночи. Об этом сообщают пассажиры самолёта в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

По информации ряда интернет-изданий, задержка произошла из-за срабатывания сигнализации. Якобы, тревожный звонок раздался во время разгона авиалайнера, поэтому пилоты вынуждены были нажать на кнопку экстренного тормоза.

Напомним, в последнее время возросло число авиапросишествий в воздушной гавани Ростова-на-Дону. Так, в начале февраля в аэропорту экстренно приземлился пассажирский самолет, летевший из Крыма. Причиной посадки Airbus A319 авиакомпании «Россия» стало треснувшее стекло в кабине пилотов. Лайнер, летевший из Симферополя в Санкт-Петербург, остался на Дону, рейс FV-6891 был отменен.

Подробнее: В Ростове-на-Дону сел Airbus из Крыма: в кабине пилотов треснуло стекло

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону проводится проверка по факту смерти пассажирки авиалайнера, летевшего из Москвы в Крым. По имеющейся у информации, 11 февраля пассажирке рейса «Москва-Симферополь» стало плохо. Около 19:00 экипаж борта запросил посадку в ростовском аэропорту. Воздушная гавань Дона экстренно приняла самолёт, но спасти жизнь пассажирки медикам не удалось. По предварительным данным, смерть наступила в результате обострения заболевания.



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