СМИ обнародовали фото беременной Мэрилин Монро
Газета отмечает, что фотографии на аукционе прошли «мимо широкого внимания» и были проданы за $2240 обеспеченным коллекционерам
Лондон, 16 февраля 2017, 09:42 — REGNUM Британское издание Daily Mail опубликовало неизвестные ранее уникальные фотографии, на которых изображена беременная актриса Мэрилин Монро. По данным газеты, снимки, сделанные в 1960 г. в Нью-Йорке, долгое время хранились в домашнем архиве близкой подруги актрисы Фриды Халл.
«Эксклюзивные изображения (…) были проданы как оригинальные цветные слайды на аукционе в Голливуде в ноябре 2016 года, — говорится в сообщении. — Они были взяты из особняка подруги Монро Фриды Халл».
Газета отмечает, что фотографии на аукционе прошли «мимо широкого внимания» и были проданы за $2240 обеспеченным коллекционерам, не знающим о их реальной значимости.
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