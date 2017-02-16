СМИ обнародовали фото беременной Мэрилин Монро

Газета отмечает, что фотографии на аукционе прошли «мимо широкого внимания» и были проданы за $2240 обеспеченным коллекционерам

Лондон, , 09:42 — REGNUM Британское издание Daily Mail опубликовало неизвестные ранее уникальные фотографии, на которых изображена беременная актриса Мэрилин Монро. По данным газеты, снимки, сделанные в 1960 г. в Нью-Йорке, долгое время хранились в домашнем архиве близкой подруги актрисы Фриды Халл.

«Эксклюзивные изображения (…) были проданы как оригинальные цветные слайды на аукционе в Голливуде в ноябре 2016 года, — говорится в сообщении. — Они были взяты из особняка подруги Монро Фриды Халл».

Газета отмечает, что фотографии на аукционе прошли «мимо широкого внимания» и были проданы за $2240 обеспеченным коллекционерам, не знающим о их реальной значимости.