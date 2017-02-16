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Назначена дата выплат вкладчикам «Северо-Западный 1 Альянс Банк»

Общество
Оставшийся без лицензии банк был участником системы страхования вкладов

Санкт-Петербург, 16 февраля 2017, 09:51 — REGNUM  «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщило о том, когда смогут получить причитающиеся по закону выплаты вкладчики банка «Северо-Западный 1 Альянс Банк». У этого финансового учреждения Банк России 16 февраля отозвал лицензию.

«Северо-Западный 1 Альянс Банк» является участником системы обязательного страхования вкладов, поэтому каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения, отметили в АСВ.

Выплаты начнутся не позднее 2 марта 2017 года. До указанной даты АСВ опубликует официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.

«Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности», — напомнили норму закона в АСВ. По вкладу в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 16 февраля 2017 года.

Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка. Для частных вкладчиков — в составе требований кредиторов первой очереди; для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди.

Выплатой компенсаций от имени АСВ будут заниматься выбранные банки-агенты, которые назначат в срок не позднее 22 февраля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северо-Западный 1 Альянс Банк» с 16 февраля 2017 года лишен лицензии на осуществление банковских операций, в банк назначена временная администрация.

По величине активов «Северо-Западный 1 Альянс Банк» занимал 547 место в банковской системе России.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ лишил лицензии «Северо-Западный 1 Альянс Банк»

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