И. о. министра и курорт за миллиард рублей – главное в Хакасии

В регионе продолжаются кадровые перестановки; в селе Балыкса планируют построить круглогодичный курорт; в Бейском районе у бабушки незаконно отобрали внука; назначен руководитель фонда капитального ремонта в Хакасии

Абакан, , 09:39 — REGNUM Главные события Хакасии в нашем специальном обзоре.

Миллиард на курорт

В селе Балыкса Аскизского района Хакасии планируют построить горнолыжный курорт. Стоимостью работ оценивается в сумму около 1 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, подготовительные работы уже начались, в настоящее время готовится проектно-сметная документация.

Уточняется, что этот проект главе Хакасии Виктору Зимину представили на заседании совета развития республики. Руководитель региона «поддержал его как экономически перспективный». Строительством горнолыжного курорта занимаются частные инвесторы.

По информации республиканского правительства, Балыкса знаменита уникальной природой: горы сменяются равнинами, есть горные реки и лесной массив. Курорт планируют сделать круглогодичным, объясняя это тем, что «уже сегодня в этих местах достаточно большой туристический поток». Летом туристам будут предлагать пеший туризм, сплавы по горным рекам, а зимой курорт «может претендовать на семейный центр для горнолыжного спорта».

«Плюсами проекта являются уникальная местность территории, а также транспортная доступность центра. До курорта можно будет добраться не только на личном автомобиле, но и железнодорожным транспортом. Это позволит приезжать в центр не только семьям, но и организованным туристическим группам, школьникам», — говорится в сообщении республиканских властей.

Виктор Зимин считает, что это интересный проект, который должен значительно увеличить поток туристов в Хакасию и позволить жителям республики «заниматься популярным видом спорта, не выезжая за пределы региона». Это будет не бесплатно, но, как уверяет инвестор, «по приемлемым ценам». «Для Хакасии этот горнолыжный центр интересен еще и с точки зрения перспективного развития автотрассы Абакан — Большой Ортон — Таштогол, которая свяжет республику с Кемеровской областью» — подчеркнул Виктор Зимин.

Строительство горнолыжного центра рассчитано на три года. Стоимость работ — около 1 млрд рублей. По оценкам республиканских властей, с открытием горнолыжного центра в Аскизском районе должно появиться около 140 новых рабочих мест.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году в Хакасии побывали туристы из разных стран. Регион посещали гости из Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Китая, Германии, Австралии, Австрии, Израиля, Великобритании, Бельгии, Италии, Швейцарии и США. Более 50% иностранных туристов прибыли в регион из Германии.

В Госкомтуризма республики ИА REGNUM сегодня, 16 февраля, сообщили, что данных по общему количеству туристов, посетивших регион в прошлом году, пока нет. На сегодняшний день известно, что в 2015 году регион посетили более 500 тысяч туристов, в том числе 4 тысячи — иностранных.

Новое кадровое назначение

В Хакасии продолжается череда кадровых перестановок.

Назначен исполняющий обязанности министра спорта региона. Им стал Виктор Струков, исполнявший ранее обязанности первого заместителя министра.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, место главы республиканского Минспорта стало вакантным после того, как Валерий Денщиков, занимавший эту должность, был назначен руководителем администрации главы Хакасии.

В свою очередь, Денщиков пришел на место Владимира Бызова, со скандалом уволенного с должности руководителя администрации главы Хакасии. Бызов является фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

Напомним, Денщиков был назначен на должность министра по физической культуре и спорту Республики Хакасия в январе 2009 года. С 14 мая 2014 года являлся министром спорта Хакасии.

Справка: Виктор Струков родился 19 июня 1962 года в селе Шушенское Красноярского края. В 1977 году выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В 1979 году Струкову было присвоено звание мастер спорта. В 1981 году окончил Хакасский сельскохозяйственный техникум, в 1989 году — Абаканский государственный педагогический институт. Неоднократный победитель и призер Всесоюзных и международных соревнований по велоспорту.

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Отобрали без законных оснований

В Хакасии разгорелся скандал — у бабушки незаконно отобрали ребенка, поместив его в центр для несовершеннолетних.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре, сотрудники ведомства в Бейском районе приняли меры по защите прав ребенка, оставшегося без попечения родителей.

В прокуратуру Бейского района обратилась жительница села Новониколаевка. Она пожаловалась на незаконные действия работников субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района. Проверка показала, что в январе 2017 года в вечернее время работники отдела полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, социальной поддержки населения изъяли у бабушки без каких-либо законных оснований маленького ребенка, поместив его в центр для несовершеннолетних в селе Кызлас Аскизского района. В прокуратуре считают, что на момент изъятия непосредственной угрозы для жизни и здоровья ребенка не имелось, он находился в семье родственников.

Нарушая статью 77 Семейного кодекса РФ, работники субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений при изъятии ребенка не составили соответствующий акт органа местного самоуправления — постановление главы Бейского района. Также не был незамедлительно уведомлен прокурор района.

Таким образом, по данным прокуратуры, изъятие ребенка произведено с нарушением закона, без учета объективной обстановки, с нарушением прав и интересов ребенка. Прокурор Бейского района внес начальнику полиции, главе района и руководителю управления социальной поддержки населения представления.

Известно, что мать ребенка злоупотребляет спиртным, не работает, ведет бродяжнический образ жизни. Сам ребенок болен, ему требуется срочная медицинская помощь. Сейчас прокуратура района собирает материал для направления в суд искового заявления о лишении матери родительских прав.

Ответственный за капремонт

Фонд капитального ремонта в Хакасии возглавит Сергей Душенко. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 февраля, в республиканском правительстве.

В Минстрое Хакасии подвели итоги конкурса на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора по обеспечению проведения капитального ремонта. По данным министерства, конкурс проводился в три этапа. На соискание должности заявились шесть кандидатов. По итогам первого этапа — анализа документов — один кандидат был признан несоответствующим требованиям. Второй этап — он-лайн тестирование, в котором приняли участие пять кандидатов. По итогам тестирования максимальное количество баллов — 49 из 50 возможных — набрал один кандидат, который был допущен на третий этап. По итогам третьего этапа (собеседования) было принято решение утвердить результаты конкурса и назначить на должность директора Фонда капитального ремонта Сергея Душенко.

В Минстрое уточнили, что договор с руководителем фонда является срочным и заключается на пять лет. Ему устанавливается ненормированный рабочий день с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Руководителю Фонда предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с выплатой компенсации в размере среднемесячного заработка и дополнительный отпуск продолжительностью восемь календарных дней. Заработная плата руководителя фонда состоит из должностного оклада в размере 13 500 рублей и дополнительных выплат. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты в труде составляет 50% должностного оклада; ежемесячная надбавка за качество выполняемой работы — 50% должностного оклада; ежемесячная премиальная выплата по итогам работы — в размере 33% должностного оклада; ежемесячная надбавка за стаж работы — до 25% должностного оклада.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном фонде, с начала текущего года в Хакасии после капитального ремонта сдано 10 домов. В настоящее время подрядчики одновременно работают почти на 30 объектах республики. Всего в 2017 году в рамках реализации краткосрочного плана в Хакасии запланировано отремонтировать 223 многоквартирных дома, в том числе в Абакане 63 дома, в Черногорске — 55 домов, в Саяногорске — 55 домов.

Собираемости взносов в Хакасии сейчас составляет более 80%.

Как сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей Можаров, в краткосрочном плане региональной программы капитального ремонта на 2016 год было запланировано провести капитальный ремонт по 261 виду в 254 многоквартирных домах. По состоянию на 31 декабря 2016 года работы по капремонту были завершены на 316 объектах (75 объектов по плану 2015 года; 241 объект — по плану 2016 года). Всего в 2016 году было начислено 410,09 млн рублей, собрано — 331,88 млн руб.