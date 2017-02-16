В США могут ликвидировать Министерство образования

Вашингтон, , 09:35 — REGNUM В США конгрессмены от Республиканской партии внесли на рассмотрение законопроект о ликвидации Министерства образования: они предлагают упразднить ведомство с 31 декабря 2018 года, сообщает RT.

Авторами законопроекта стал член палаты представителей от республиканской партии Томас Мэсси и семь его коллег-республиканцев. По их мнению, образовательная система США неэффективна, дорога и слишком бюрократизирована — необходимо полностью ее пересмотреть.

Функции Министерства образования должны быть распределены между органами власти американских штатов. У конгресса и президента США нет конституционных полномочий для того, чтобы регулировать всю образовательную систему страны, считают конгрессмены.

«Чиновники в Вашингтоне не должны отвечать за нравственное и интеллектуальное развитие наших детей», — говорится в сообщении на официальном сайте конгрессмена Мэсси. Образованием должны заниматься в штатах и округах, а не на уровне Минобразования, «насаждающего» единый образовательный стандарт Common Core.

Если законопроект одобрят в Конгрессе, его рассмотрит президент США Дональд Трамп. Ранее Трамп в ходе своей предвыборной кампании заявлял, что собирается сократить финансирование Минобразования и распределить его функции на местном уровне. Речь также шла о возможной ликвидации министерства.