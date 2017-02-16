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Камчатка потратит 30 млн рублей на быстрый интернет в поселках

Общество
К оптоволокну регион подключился в прошлом году, но некоторые населенные пункты все еще остаются со спутниковой связью

Петропавловск-Камчатский, 16 февраля 2017, 09:03 — REGNUM  На Камчатке власти, договорившись с Ростелекомом, решили наладить быстрый интернет в некоторых пригородных поселках Петропавловска, куда он еще не дошел из-за изношенных линий связи. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM зампред правительства края Алексей Войтов, чтобы решить вопрос из бюджета выделили 15 миллионов рублей.

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Сейчас без быстрого интернета остаются порядка 2,5 тысячи жителей Нагорного, Заозёрного, Долиновки и Чапаевки в пригороде камчатской столицы, хотя все остальные пользуются им с конца прошлого года. После подключения этих поселков, оптоволокно, по словам Войтова, планируется дотянуть и до поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района. На это также планируется потратить еще 15 миллионов рублей.

Председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Камчатки Алексей Кронов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что в Петропавловске на днях прошло специальное совещание по вопросу быстрого интернета для поселков.

«Конечно, мы все понимаем, что единственный надежный вариант — это прокладка оптоволоконной линии связи, и в этом направлении работа ведется. К сожалению, все происходит не так быстро, как хотелось бы, но на месте процесс не стоит, оптика в поселках будет», — сказал он, отметив, что телекоммуникационные компании пошли на встречу и решили оценить возможность предоставления жителям удаленных поселков Петропавловска услуг доступа в интернет по тарифам, действующим на территории города.

Как сообщало ИА REGNUM, подводная линия связи Камчатка — Сахалин была введена в эксплуатацию в конце 2016 года. Глубоководная магистраль обеспечила население Камчатки широкополосным доступом в интернет. Данная услуга предоставляется жителям Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов.

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