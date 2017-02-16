СМИ узнали о возможной отсрочке реализации «закона Яровой» до 2019 г

Эксперты считают необходимым исключить IPTV, интернет-видео и другой контент, обеспечивающий до 80% трафика, из информации, подлежащей хранению

Москва, , 08:42 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович 17 февраля проведет совещание в правительстве РФ по «пакету Яровой». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

«Участники встречи обсудят предложения по изменению закона, подготовленные экспертной группой при открытом правительстве», — пишет газета.

В частности, группа рекомендовала правительству РФ провести дополнительную оценку организационных, технических и социальных аспектов применения закона для хранения содержимого телефонных разговоров и интернет-трафика.

Эксперты считают необходимым исключить IPTV, интернет-видео и другой контент, обеспечивающий до 80% трафика, из информации, подлежащей хранению.

Кроме того, в заключении группы предлагается рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения данных. При этом наибольшую ценность при хранении составляют текстовые сообщения и голосовая информация.

Эксперты считают необходимым создать пилотный проект по хранению данных в рамках «закона Яровой». Из-за этого вступление закона в силу может быть отложено до 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно требованиям антитеррористических законов «пакета Яровой» операторы связи обязаны 3 года хранить информацию о приеме различного контента, предоставляя ее спецслужбам по их запросу. Самый тяжелый из контентов требуется хранить 6 месяцев.

Операторы связи, работающие в России, ссылаются на нехватку технических возможностей для надлежащего исполнения требований данных законов.

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