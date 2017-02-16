Четверг, 16 Февраля 2017 года
09:07:02 МСК

Гектары Якутии интересуют в основном только жителей республики

Общество
Из других регионов подано всего 110 заявок
Территория
Иван Шилов © ИА REGNUM
Территория

Якутск, 16 февраля 2017, 08:31 — REGNUM  На земли Якутии за всё время действия закона о дальневосточном гектаре поступило 12 961 заявление, но пока заключено всего 658 договоров с получателями участков. Абсолютное большинство претендентов на якутские гектары — жители республики. Из других регионов России за 2 недели третьего этапа действия закона поступило всего 110 заявлений, при том, что якутяне за это время подали 1 964 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений региона.

Отказы в предоставлении участка по тем или иным причинам получили 4 402 претендента на участки, также пояснили в профильном ведомстве.

Читайте также: Гектары в Якутии: почему заявки поступают, а земли не выдаются?

Больше всего якутскими гектарами интересуются жители Московской (18 заявок) и Воронежской областей (7). В целом большая часть заявлений принята из Центрального федерального округа (43). Жители других регионов в основном пытаются получить земли Хангаласского и Мегино-Кангаласского района (по 18 заявок), а также на территории городского округа Якутск (13), в Мирнинском (10) и Олекминском (8) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, раздачу земель затрудняет некорректное отображение сведений на публичной кадастровой карте Росреестра. Границы земельных участков смещаются, имеются существенные сдвиги по оси координат, и так происходит со всеми гектарами.

«Потому что перерасчёт неправильно применён. Когда пересчитывают координаты местного значения в географические, которыми ФИС снабжён, получается, что они неправильно скорректированны, — объяснял сотрудник отдела использования лесов, ведения ЕГАИС и администрирования платежей департамента лесных отношений республики Сергей Янков. Эту проблему Росреестр обещал решить до 1 февраля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александра Краско
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
16.02.17
В Москве арестован ещё один сотрудник антикоррупционного главка МВД России
МоскваРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Редакция ИА REGNUMПадение «Маннергейма»
ВыборгЛенинградская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
16.02.17
СМИ узнали о планах Пентагона отправить наземные войска в Сирию
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Александр БродскийГенерал Флинн и враги народа. Американского народа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Галина ЧармадоваШедевры Византии в Москве
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: Переговоры с Россией надо вести с позиции силы
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
16.02.17
Трамп: Израилю надо «подождать» с поселениями на Западном берегу Иордана
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
15.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17 спустя два года: результаты и перспективы
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
15.02.17
Daily Mail: В Гибралтаре испытывают гигантскую яхту миллиардера из России
МадридИспания Макроэкономика России Общество
NB!
15.02.17
Fox News: Российский корабль-шпион подходит к базе подводных лодок ВМС США
ВашингтонСША Военно-морской флот Политика
NB!
15.02.17
Анатолий КошкинПрекратить «бодания» по Курилам!
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
15.02.17
Военный Донбасс за сутки: Польские наемники и «дружеский огонь» ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
15.02.17
Трамп: Я не дам Ирану заполучить ядерное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Елена ХаненковаВся королевская рать Трампа под угрозой: Флиннннн...
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Аргентинки голой грудью встали на защиту своих прав
Буэнос-АйресАргентина Онкологические заболевания Происшествия
NB!
15.02.17
«Вороненков готов сказать и не такое, такова участь предателя»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
15.02.17
Григорий КрученицкийДиктатура от имени климата: Монреаль и Парижское соглашение в 2017 году
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
15.02.17
The Guardian: «Украина боится стать американской разменной монетой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
The Daily Express: «Окружение Путина заблуждалось насчет Трампа»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Газовый спор: Экспорт нефти из Белоруссии в ЕС сократился на 33%
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
CNN: Трамп и Москва единодушно не верят сообщениям западных СМИ
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
ещё главное