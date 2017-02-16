Суд подтвердил: в свердловской колонии не истязают и не пытают заключённых

Правозащитная организация Урала заплатит оболганным сотрудникам ИК. Три истца получат компенсацию морального вреда на общую сумму 210 тысяч рублей

Екатеринбург, , 08:51 — REGNUM Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу межрегиональной общественной организации «Межрегиональный центр прав человека» и одного из уральских правозащитников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Областной суд удовлетворил жалобу правозащитника и отменил решение предыдущей инстанции о взыскании с него морального вреда. В остальной части решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 20 октября 2016 года оставлено в силе. Таким образом, размещённые на сайте правозащитной организации «Межрегиональный центр прав человека» сведения об ИК-5 суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию исправительного учреждения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2016 года началось рассмотрение иска сотрудников Тагильской исправительной колонии №5 о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком выступила межрегиональная правозащитная организация. Поводом для обращения в суд стали размещённые в марте 2016 года на сайте организации материалы о якобы имевших место пытках, истязаниях и применении в отношении осужденных садистских методов работы в ИК-5.

Теперь, все эти публикации признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию исправительного учреждения. Также Свердловский областной суд признал несоответствующими действительности сведения о том, что «Исправительная колония № 5 ГУФСИН России по Свердловской области считается пыточной среди правозащитников».

Кроме этого, ответчик обязан выплатить трём истцам, а все они являются сотрудниками колонии, компенсацию морального вреда в размере 210 тысяч рублей, по 70 тысяч каждому. Решение суда вступило в законную силу.

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