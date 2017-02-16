Колокольцева просят проконтролировать дело филиппинки в Якутии

Разбираться в случившемся будет и уже прилетевший в Якутск представитель посольства Филиппин

Якутск, , 06:14 — REGNUM Предприниматель Афанасий Алексеев обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой проконтролировать объективность расследования дела, возбуждённого в отношении незаконно удерживавших гражданку Филиппин владелицы клининговой компании Кристины Левадной и её мужа, подполковника полиции. Его должность может повлиять на ход расследования, опасается предприниматель.

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«Чтобы сотрудники МВД не стали прикрывать своего высокопоставленного начальника и всячески препятствовать следственным действиям. Чтобы окончательно не испортить репутацию полиции у нас в республике», — аргументирует Афанасий Алексеев необходимость взять это дело под контроль в видеообращении, опубликованном Якутск.ру.

Александр Левадный — не просто рядовой полицейский, а заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями по городу Якутску, напомнил Алексеев.

Его просьба услышана: в Якутск с проверкой отправят следственную группу, которую возглавит заместитель министра внутренних дел РФ. Сейчас по факту причастности полицейского к инциденту с филиппинкой Ракель Фаброз ведётся служебная проверка. В случае подтверждения вины Левадного, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Между тем, Кристина Левадная уже рассказала журналистам историю, которая расходится с показаниями гражданки Филиппин. Никто женщину насильно не удерживал, заверила в интервью телеканалу РЕН-ТВ владелица клининговой компании. По ей словам, ни она, ни её муж не избивали женщину и не запирали её в квартире, а наоборот пытались ей помочь. У Ракель Фаброз не было паспорта, и она боялась, что ей заберут в полицию, потому не хотела находиться в квартире, где проживала с остальными работницами клининговой фирмы, заявила Левадная. По её словам, филиппинка просила спасти ей от полиции и помочь с получением паспорта, который должны были прислать из Москвы.

«Надеюсь, общественность не будет слишком жестока ко мне и моим детям, пока идет выяснение обстоятельств дела», — подчеркнула Левадная. Она якобы отвезла Ракель к своей подруге, на вторую ночь пребывания у которой Ракель по неизвестным причинам выпрыгнула в окно.

Разбираться в ситуации будет также представитель посольства Филиппин, который, по сообшению News.Ykt.ru уже прилетел в Якутск. Он сказал, что главная задача посольства — защитить права и обеспечить безопасность гражданки Филиппин. Если Ракель захочет, они сделают все возможное, чтобы она вернулась в родную страну. Официально посольство пока ничего не комментирует.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ракель Фаброз рассказывает, что Левадные заперли её в квартире, когда она собралась уйти на работу в другую фирму из-за задержек зарплаты. Филиппинка утверждает, что очень боится эту семейную пару, потому что они избивали её. Дождавшись, когда Левадные уснут, гражданка Филиппин выпрыгнула из окна и обратилась за помощью к предпринимателю Афанасию Алексееву, в квартире которого убиралась 1,5 года. Бизнесмен рассказывает, что Левадные приехали забирать Ракель Фаброз после того, как он вызвал полицию, но филиппинку он им не отдал. Сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Прыгая из окна, она сломала ногу и позвоночник.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Прокуратура проверяет, соблюдала ли клининговая компания трудовое и миграционное законодательство.