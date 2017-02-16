Новый случай смерти от птичьего гриппа в Юньнане

Жертвой стала двадцатитрехлетняя мать трехгодовалой девочки, которая умерла от этого же вируса ранее в феврале

Куньмин, Китай, , 03:37 — REGNUM В провинции Юньнань на юго-западе Китая зарегистрирован еще один случай смерти от птичьего гриппа штамма H7N9, сообщает издание Global Times.

По данным Комитета по делам здравоохранения и планового деторождения провинции Юньнань, очередной жертвой стала двадцатитрехлетняя мать трехгодовалой девочки, которая умерла от этого же вируса ранее в феврале.

Погибшая ощутила симптомы 4 февраля и была госпитализирована через четыре дня. Ее состояние резко ухудшилось, что привело к смерти во вторник ночью.

Напомним, что 2017 год стал самым опасным по смертности от птичьего гриппа штамма H7N9 в Китае за все время наблюдения с 2013 года. Так, в январе было зафиксировано 192 случая заражения, 79 из которых стали смертельными.

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