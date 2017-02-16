H7N9 в Китае: Пик пройден, однако 2017 год стал самым опасным

Сообщается, что в январе в Китае было зарегистрировано 192 случая заражения людей птичьим гриппом, 79 из которых были смертельными

Пекин, , 03:02 — REGNUM Пик заболеваемости птичьим гриппом штамма H7N9 в Китае прошел, однако ожидается, что заболеваемость продолжится до конца апреля, сообщает 16 февраля China Daily.

Директор Китайского центра контроля и профилактики заболеваний Ни Дасинь заявила в среду, что эпидемия вируса H7N9 была сдержана в виду снижения уровня заболеваемости.

«Эпидемиологический пик, по всей видимости, уже прошел, но менее масштабные случаи заболеваемости, вероятно, будут регистрироваться до конца апреля», — приводит цитату Ни китайское издание.

Сообщается, что в январе в Китае было зарегистрировано 192 случая заражения людей птичьим гриппом, 79 из которых были смертельными. При этом, за январь 2016 года было лишь 28 случаев и 5 смертей, что делает нынешний сезон самым худшим, начиная с 2013 года, когда впервые был обнаружен в стране.

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