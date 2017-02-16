Четверг, 16 Февраля 2017 года
00:00:58 МСК

Daily Mail: В Гибралтаре испытывают гигантскую яхту миллиардера из России

Общество
Огромная парусная яхта Андрея Мельниченко оценивается в £360 млн

Мадрид, 15 февраля 2017, 23:25 — REGNUM  Гигантская парусная яхта российского миллиардера Андрея Мельниченко, будет проходить испытания в Гибралтаре, сообщает издание Daily Mail.

Гигантское судно произвело неоднозначное впечатление на жителей южной части Пиренейского полуострова. По их словам, яхта больше похожа на небольшой танкер. По информации газеты, стоимость парусника, построенного для миллиардера из России, оценивается в £360 млн.

По данным Daily Mail, в ближайшее время судно пройдет морское тестирование и после этого будет передано заказчику.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: в России появился новый долларовый миллиардер

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17 спустя два года: результаты и перспективы
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
15.02.17
Анатолий КошкинПрекратить «бодания» по Курилам!
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
15.02.17
Руслан КостюкФранция: центрист становится «революционером»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
15.02.17
Елена ХаненковаВся королевская рать Трампа под угрозой: Флиннннн...
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Аргентинки голой грудью встали на защиту своих прав
Буэнос-АйресАргентина Онкологические заболевания Происшествия
NB!
15.02.17
«Вороненков готов сказать и не такое, такова участь предателя»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
15.02.17
Любовь СтепушоваРафаэль Корреа может обзавестись карманным Лениным
КитоЭквадор Выборы президента Эстонии Политика
NB!
15.02.17
The Guardian: «Украина боится стать американской разменной монетой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
The Daily Express: «Окружение Путина заблуждалось насчет Трампа»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Газовый спор: Экспорт нефти из Белоруссии в ЕС сократился на 33%
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Литва: Надо воспользоваться спором Путина и Лукашенко для остановки БелАЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Политика
NB!
15.02.17
Реакция на Жириновского в Татарии: «Это ещё не позиция Кремля»
КазаньРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
ВТБ ввёл дополнительный «налог» на доходы физических лиц
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
15.02.17
Из-за России и Трампа дружба Прибалтики и Скандинавии крепнет
СтокгольмШвеция Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
15.02.17
Татьяна ПолосковаДонецкий национальный университет: кузница кадров и оплот «Русского мира»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
15.02.17
«Сообщение о встрече Путина с главой МЭР на тему рубля развернуло рынок»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву
КазаньРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Происшествия
NB!
15.02.17
С банковских карт граждан РФ похищено более 1 млрд рублей
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Экономика
NB!
15.02.17
Госдума вводит требования к гражданству руководства морских портов России
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Политика
NB!
15.02.17
Петербуржцев пугают инфекциями во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Санкт-ПетербургРоссия Профилактика заболеваний Общество
NB!
15.02.17
Фактически родственница: испытание института детского омбудсмена Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Экс-мэр Петрозаводска рассказала о «поэмах» в честь отставки Худилайнена
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное