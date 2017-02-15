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На Ставрополье трудоустраиваются до 80% выпускников сузов и вузов

Общество
Это порядка 166,3 тыс. человек

Ставрополь, 15 февраля 2017, 23:23 — REGNUM  

В Ставропольском крае до 80% выпускников средних и высших учебных заведений находят себе работу по специальности. В 2016 году уровень занятости среди выпускников составил 77% из числа выпускников вузов, 74,6% выпускников сузов и 88,8% из тех, кто обучался по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

Таковы данные, предоставленные ИА REGNUM Ставропольстатом по результатам выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образовательных организаций 2010−2015 годов.

Этот результат демонстрирует достаточно высокую востребованность выпускников на рынке труда. Всего трудоустроились 166,3 тыс. человек (почти 80%), из них 114,1 тыс. человек искали работу сами. Не смогли найти себе рабочее место 42,2 тыс. человек.

Одной из основных проблем в поисках работы стала для выпускников недостаточная конкурентоспособность на рынке труда, связанная с отсутствием профессионального опыта, низкий уровень предлагаемой заработной платы, отсутствие работы по специальности.

Наиболее востребованными на краевом рынке труда оказались бакалавры — 82,1% трудоустроившихся от общей численности выпускников, получивших образование по программам бакалавриата. Среди окончивших специалитет и магистратуру нашли работу 79,3%, среди получивших среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена — 78,7%, подготовки квалифицированных рабочих, служащих — 78,4 процента

Среди способов поиска работы на первом месте традиционно остается обращение к друзьям, родственникам, знакомым (46,5%), обращались к администрации организации или работодателю 19,9%, нашли работу путем просмотра объявлений о вакансиях 13,8%, каждый пятый искал работу, обращаясь в службу занятости, используя возможности сети интернет, с помощью своей образовательной организации.

В течение года реализовали профессиональные возможности по полученной профессии 61,5% выпускников от общей численности трудоустроившихся на первую работу.

Отметим, что подобные исследования проведены в крае впервые. Среди 208,5 тысячи выпускников 2010—2015 годов выпуска, 52% имели высшее образование по программам специалитета, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации, 20% — по программам бакалавриата, 23% — по программам подготовки специалистов среднего звена, 5% — квалифицированных рабочих и служащих.

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