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Максакова: я не писала заявление об уходе из Гнесинки

Общество
Максакова и её муж сбежали на Украину

Киев, 15 февраля 2017, 22:24 — REGNUM  Бывшая депутат Государственной думы от «Единой России», оперная певица Мария Максакова прокомментировала информацию о своем увольнении из Российской академии музыки им. Гнесиных, появившуюся в средствах массовой информации. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает телеканал RT.

Накануне стало известно, что Максакова и её супруг, также бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков сбежали на Украину от российского правосудия.

В СМИ появилась информация, что Максакова была уволена из Российской академии музыки им. Гнесиных, где она преподает последние пять лет.

Сама Максакова в интервью журналистам заявила, что не получала уведомления об увольнении и не писала соответствующего заявления.

«Я, во всяком случае, заявления никакого не писала. Наверное, там какая-то форма будет за прогулы, может быть. Мне сложно сказать, как они это сделают. Но это всё формализация излишняя, потому что это творческий процесс, понимаете? Мы же не токари: гудок прозвенел — и все пошли на завод», — заявила Максакова.

Певица подчеркнула, что она часто гастролировала и её отъезды никогда не мешали учебному процессу.

При этом ряд СМИ со ссылкой на источник в Российской академии музыки им. Гнесиных сообщил, что Максакова ока ещё числится преподавателем в Гнесинке, но вскоре вопрос с её увольнением будет решен.

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