В США отменен акт Обамы, ужесточавший правила торговли оружием

Внутренняя продажа стрелкового оружия в США освобождена от надзорного норматива

Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Сенаторы США проголосовали за законопроект, отменяющий ужесточение правил внутренней торговли оружием, принятое во время президентства Барака Обамы, сообщает The Washington Times.

По информации издания, за законопроект отдали свои голоса 57 сенаторов, 43 проголосовали против.

Согласно отмененному Сенатом акту, в специализированную базу данных требовалось вносить сведения о покупателях оружия, подпадающих под определённые актом критерии. Например, лица с умственными отклонениями или покупатели, намеревавшиеся приобрести оружие через третьих лиц.

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