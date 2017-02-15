Мигранты Южного Урала: снижение показателей при росте тяжести преступлений

В 2016 году общий миграционный поток иностранцев в Челябинскую область через госграницу составил свыше 672 тыс. человек, при этом численность трудовых мигрантов — 94 тыс

Челябинск, , 20:36 — REGNUM Миграционный поток через границу Российской Федерации в Челябинской области в 2016 года снизился по сравнению с предыдущим, 2015-м. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным миграционной службы, общая миграция в Челябинскую область в 2016 году снизилась на 21% и составила 672 тыс. 166 иностранных граждан. Тогда как в 2015 году таковых было свыше 800 тыс. человек. В числе стран исхода иностранцев приоритетными остаются государства с безвизовым порядком въезда в Российскую Федерацию, на их долю приходится 99,2% от всего потока. При этом в прошедшем 2016 году в Челябинскую область ради заработка въехало 94 тыс. иностранных граждан.

Выезд иностранных граждан сулит не только конкуренцию за рабочие места южноуральцам, но и нагрузку на правоохранительные и социальные службы. Так, в 2016 году за фиктивную регистрацию и постановку на миграционный учет иностранных граждан по статьям статьи 322.1−322.3 УК РФ было возбуждено 648 уголовных дел (в 2015 году их было 268), по которым привлечено к уголовной ответственности 455 лиц, из них осуждено — 151.

Имели место и экзотические правонарушения. Возбуждено два уголовных дела в отношении иностранцев, предоставивших поддельные сертификаты о знании русского языка. Целью, с которой мигранты пошли на подлог, стало получения разрешения на временное проживание. Кроме этого были выявлены 26 подделок миграционных карт, по которым было инициировано уголовное преследование.

Тысячами исчисляются правонарушения административного порядка. В 2016 году подразделения ГУ МВД России по Челябинской области выявили 17 тыс. 865 (в 2015 — 21 тыс. 572) административных правонарушений миграционного законодательства РФ. Из них нарушений режима пребывания (проживания) — 10 тыс. 282 (в 2015 году — 9 тыс. 788), осуществление трудовой деятельности в нарушение административного законодательства — 1279 (в 2015 году — 1907). Штрафов было выписано на сумму свыше 38 млн рублей (в 2015 году — более 45 млн рублей). Взыскать в бюджет РФ удалось сумму свыше 25 млн рублей (в 2015 году — более 34 млн рублей).

При этом выдворенных иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации по решению суда в 2016-м было 1279 человек (в 2015 году — 1342), а решений о депортации иностранных граждан 156 (в 2015 году — 132).

Отметим, общая численность граждан, прибывших из дальнего зарубежья по визовому порядку въезда, за 2016-й составила 4 тыс. 860 человек, в 2015 году таковых было 8 тыс. 82 человека.

Добавим, для упрощения процедуры оформления патента, на площадке «МФЦ Челябинска» по улице Труда, 164, организован прием документов уполномоченным предприятием — Челябинским филиалом ФГУП «Паспортно-визовый сервис ФМС» и сотрудниками Управления по вопросам миграции. С 9 января 2017 года открыт дополнительный офис филиала ФГУП в городе Магнитогорске. В планах создание дополнительных офисов в Троицке и Миассе.