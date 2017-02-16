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Жители Ростовской области бьют тревогу: на Дону травят бездомных животных

Общество
Все чаще появляются сообщения о живодерах, активизации догхантеров
Собака
Иллюстрация: Rostoblvet.ru
Собака

Ростов-на-Дону, 16 февраля 2017, 00:27 — REGNUM  

Жители Ростова-на-Дону и области бьют тревогу: в регионе активизировались догхантеры и живодеры. Фотоснимки убитых животных, подтверждающие опасения граждан, все чаще появляются в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

В конце января очевидцы сообщили о том, что на трассе в Ростовской области изуверы прямо из машины выбросили собаку. ЧП произошло под посёлком Каменоломни. Дворнягу спасла проезжавшая мимо водитель такси. Псу сделали операцию, и жизнь животного была спасена.

А жители домов на улице Делегатской в донской столице в первых числах февраля пожаловались, что владельцы кошек и собак начали находить своих питомцев мертвыми. Так, были задушены два кота.

Ещё один случай произошёл на проспекте Стачки в районе рынка у стадиона «Локомотив». «Потравили собак бродячих, они бегали в конвульсии по всему рынку, одна собака упала прямо посреди тротуара базара, билась в судорогах. Зрелище страшное, тем более, там постоянно проходят дети. Когда собака успокоилась и умерла, она так же оставалась лежать, никто из рабочего персонала не хотел её убрать. Люди, очнитесь, это не куча мусора! Молодая девушка взяла клеёнку, накрыла пса и оттащила в сторону. Те, кто травит этих собак, неужели нет более щадящего решения?» — сетует анонимный интернет-пользователь.

На улицах Новочеркасска местные жители нашли стаи ворон. Что касается причин инцидента, то выяснилось, что пернатые погибли из-за массового отравления. Горожане предположили, что птицы съели предназначенную для бездомных собак и кошек отраву.

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Отметим, что в 2016 году ветеринары донской столицы неоднократно спасали жизни братьев наших меньших. Например, трехлетний цвергшнауцер был отравлен крысиным ядом во время прогулки. Он что-то подобрал с земли, а затем у собаки начались судороги. Специалисты предупреждают, что догхантеры заворачивают отраву в шарик с мясным фаршем. В таких случаях смертность достигает 90%.

Ранее известный профессор, психиатр-криминалист Михаил Виноградов отмечал, что убийцы животных очень трусливы и злобны, боятся реального сопротивления. И их стоит опасаться. «Человек, который идет на убийство животных, — это потенциальный убийца людей. Но он будет выбирать беззащитных, за которых некому реально заступиться», — заявлял специалист.

По мнению многих экспертов, убийцы животных выплёскивают на беззащитных четвероногих накопившуюся агрессию. Это подростки или взрослые люди, которые не могут сами сформировать своё мнение, которые поддаются чужому влиянию. Вероятно, что эти психологические проблему родом из детства: их часто обижали, или они подвергались насилию и унижениям.

Напомним, догхантеры преследуются по закону, согласно ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В регионе с июля 2016 года действует постановление губернатора, которое регулирует правила обращения с бездомными животными. Согласно документу, на Дону запрещен безвозвратный отлов животных. Для бродячих собак и кошек предусмотрена схема «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». Но больных и агрессивных четвероногих будут усыплять гуманным способом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в прошлом году на Дону был представлен проект по массовой стерилизации и вакцинации бродячих собак. «Собачий патруль» призван защитить животных от варварской расправы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. На сегодняшний день в донском регионе насчитывается около 6 тысяч бездомных животных. Их будут отлавливать, стерилизовать, прививать и чипировать специалисты «Центра льготной стерилизации животных», который продолжит свою работу после мундиаля. По словам организаторов, реализация проекта позволит гуманным способом снизить поголовье бездомных собак на 85−95% в течение пяти-восьми лет.

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