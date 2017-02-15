В Петербурге безопасная питьевая вода, но высокий уровень шума

Глава регионального Роспотребнадзора рассказала о том, на что жалуются петербуржцы

Санкт-Петербург, , 20:13 — REGNUM Все жители Санкт-Петербурга обеспечены чистой питьевой водой, хотя состояние Невы внушает опасение. Среди новых экологических угроз для населения — растущий уровень городского шума. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Состояние главного источника водоснабжения населения Петербурга — реки Нева — является неудовлетворительным. Так, практически в 80% отобранных в Неве проб обнаружено несоответствие по микробиологическим показателям. По санитарно-химическим показателям несоответствие нормам составляет порядка 15%.

«100 процентов населения обеспечены доброкачественной питьевой водой. Доля неудовлетворительных результатов по санитарно-химическим показателям ниже прошлого года и составляет порядка 4%, а по микробиологическим не превышает 1%. С питьевой водой у нас всё хорошо», — заверила главный санитарный врач Петербурга.

Зафиксирован незначительный рост доли неудовлетворительных проб в трубах горячего водоснабжения — по санитарно-химическим показателям. Но он, как утверждает Наталия Башкетова, обусловлен «качеством труб и некоторым нежеланием работать с управляющими компаниями при подготовке к отопительному сезону».

Как сегодня сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», согласно проведенному в конце 2016 года социологическому исследованию, 89% петербуржцев удовлетворены качеством холодной водопроводной воды в целом: 33% поставили оценку «совершенно удовлетворен», 30% — «весьма удовлетворен», 26% — «удовлетворен». По сравнению с 2015 годом, общий уровень положительных оценок вырос на 5%.

При этом у горожан появилась новая угроза — неприемлемый уровень шума. «Одной из проблем является шумовое воздействие на население в связи с увеличением транспортного потока, строительством различных развязок, уплотнительной застройкой в новых районах города», — сообщила Наталия Башкетова.

Всего в 2016 году специалистами регионального Роспотребнадзора было проведено 7 тысяч различных проверок. Увеличилось количество вынесенных предупреждений. Это связано с изменением КоАП в части ответственности субъектов малого и среднего бизнеса. Так, если нарушение произошло впервые, применяется сначала предупреждение, а не штраф.

Количество жалоб от граждан в 2016 году осталось на том же уровне — 32,5 тысячи обращений. При этом поводом для проведения контрольно-надзорных мероприятий становится лишь 12% от числа поступивших, сообщила глава регионального Роспотребнадзора.

Чаще всего петербуржцы жалуются на нарушение своих прав (70% жалоб) и нарушения в сфере санитарно эпидемиологического законодательства (30%). В обращениях по защите прав потребителей на сферу розничной торговли приходится почти 45% жалоб, потом идет качество бытового обслуживания, качество оказания услуг ЖКХ, нарушения в сфере финансов (8%).

По санитарному законодательству большинство жалоб — на условия проживания (44%), на качество продуктов, пищевых добавок, сырья и технологии производства (почти 13%), на организацию питания (порядка 9%).

По данным Роспотребнадзора, у населения Петербурга наблюдается дефицит потребления молока, мяса, а также значительный дефицит потребления картофеля, овощей, фруктов и хлебных продуктов. При этом качество продуктов, произведенных на территории города, остается на стабильно удовлетворительном уровне.