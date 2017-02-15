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Память воинов-афганцев почтили в Архангельске

Общество
В боевых действиях на территории республики Афганистан принимали участие более 2000 жителей Архангельской области, 88 из них не вернулись домой

Архангельск, 15 февраля 2017, 19:27 — REGNUM  15 февраля исполнилось 28 лет со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. В этот день в Архангельске на мемориале «Площадь Памяти» состоялся митинг, посвящённый Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Вспомнить и почтить память не вернувшихся с войны боевых товарищей собрались ветераны, родственники, представители общественных организаций, молодежь, власть города и области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГАУ «Центр Патриот».

Участников митинга поприветствовал заместитель руководителя администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области — директор департамент контроля и совершенствования государственного управления Олег Русинов:

«Афганская война — это суровое, страшное событие, которое унесло жизнь многих молодых ребят. Каждая жизнь, отданная за Родину, тяжелая утрата для близких и для всего народа. Главное — это память о тех, кто ушел: они ушли навсегда. Сейчас в наших силах сделать так, чтобы каждое новое поколение знало о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины. У каждого свое время, но память у нас должна быть одна на всех. Цена этой памяти очень дорогая — это жизни молодых ребят».

Мемориал «Площадь Памяти» стал одним из знаковых мест нашего города. Он необходим, чтобы сохранить связь поколений, помнить о своей истории, передавать ее молодежи. В прошлом году мемориал «Площадь Памяти» существенно преобразился: мемориал отреставрировали, появились новые памятники, часовня, издан первый том книги памяти.

«Мы собрались сегодня здесь, чтобы почтить память наших товарищей-афганцев, вспомнить боевых друзей, вспомнить наш Афган. Мы с долгом и честью выполнили наш интернациональный долг, за которые некоторые заплатили жизнью, и мы должны помнить об этом всегда», — заявил на митинге председатель архангельской региональной общественной благотворительной организации «Долг» Александр Лелетко.

Он отметил, что работа по увековечению памяти воинов-интернационалистов будет продолжена.

Память тех, кто погиб в годы войны, почтили минутой молчания, возложили цветы к памятнику и запустили в небо 88 белых шаров.

Памятные мероприятия, приуроченные к 28-ой годовщине со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, продолжаются. Так, в фойе регионального центра патриотического воспитания размещена передвижная фотовыставка «Долг», на которой представлены фотографии из личных архивов ветеранов боевых действий.

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Годовщина вывода советских войск из Афганистана
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