Депутат: необходима единая электронная очередь записи детей в школы

Москва, , 18:42 — REGNUM Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова считает необходимым принять скорейшие шаги для нормализации ситуации с записью детей в первые классы школ. По ее словам, сегодня во многих регионах возникли случаи, когда родители, чтобы записать ребенка в школу, вынуждены часами стоять в очередях на улице в сильный мороз.

По мнению депутата, цивилизованным выходом из сложившейся ситуации может стать введение единой федеральной электронной очереди записи детей в школы по аналогии с записью в детские сады.

«Когда такой механизм был внедрен для дошкольных учреждений, многие проблемы, в том числе, связанные с коррупционными схемами и многочасовыми очередями, удалось решить. Кроме того, именно такой механизм сегодня родителям понятен. Мною был направлен соответствующий запрос в министерство образования и науки с подробным описанием предложений. Когда ребенок идет в первый класс — это важное и запоминающееся событие для всей семьи. И неправильно, что этот момент будет испорчен из-за недоработок в системе», — заявила Алена Аршинова.

По словам парламентария, возникший вокруг вопроса записи в школы ажиотаж не в последнюю очередь связан с несовершенством механизма записи детей в школы и, кроме того, провоцирует коррупцию.

«В основном запись происходит при личной подаче родителями заявлений в школы. Многие муниципалитеты ввели электронную запись при последующей подаче оригиналов документов в школы. Но и такие электронные системы иногда дают сбои, и люди не доверяют им, предпочитают подавать документы лично, что также приводит к очередям. А если сюда добавить ставшие достоянием общественности случаи применения различных фиктивных схем для записи в школы, то мы получаем «проблему на ровном месте». Например, когда массово оформляют фиктивную регистрацию, чтобы записать ребенка в престижную школу, при этом страдают дети, постоянно проживающие на данной территории. В итоге, дети, имеющие постоянную прописку, не попадают в школу по месту жительства. Это в основном касается наших крупных городов. В этом случае целесообразно рассмотреть преимущественное право зачисления ребёнка с постоянной регистрацией», — подчеркнула Алена Аршинова.