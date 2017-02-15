На ювенальную систему Норвегии жалуются в ЕСПЧ раз в два месяца

Осло, , 18:24 — REGNUM За последние 15 месяцев в Европейском суде по правам человека было рассмотрено 8 дел, касающихся работы ювенальной системы Норвегии. Как пишет сегодня, 15 февраля, норвежское издание The Local, адвокаты предостерегают: такая статистика должна серьезно взволновать правительство королевства.

«То, что ЕСПЧ рассматривает так много дел, касающихся благополучия детей, — очень серьезное предупреждение Норвегии от Страсбурга», — считает Гру Хиллестад Туне, занимавшая в течение 17 лет должность судьи в Европейском суде по правам человека.

Как прокомментировал СМИ депутат Европарламента от Чехии, один из главных критиков норвежских соцслужб Томас Здеховский, такое внимание ЕСПЧ к проблемам «защиты» детей в Норвегии — это «прорыв». Статистика уголовных дел свидетельствует, что ЕСПЧ признает нарушение прав человека Норвегией. «Очевидно, что Европейский суд по правам человека заметил, что что-то очень страшное происходит в Норвегии», — считает он. Евродепутат надеется, что внимание со стороны европейской судебной системы вскроет все недостатки норвежской службы по защите детей.

Отметим, согласно имеющейся подтвержденной статистике, в 2014 в Норвегии из семей было изъято 1664 ребенка. При этом, в 424 случаях родители были иностранного происхождения. Закон позволяет изымать ребенка у родителей, даже если те не являются гражданами Норвегии и временно находятся на территории королевства. Неоднократно соцслужбы забирали детей и у российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2014 году в российском МИДе заявили о намерении создать с Норвегией и Финляндией двусторонние комиссии по решению спорных ювенальных вопросов, чтобы перевести проблему из политической в социальную плоскость.

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