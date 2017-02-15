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В армию Литвы идет массовая запись добровольцев

Общество
Она может быть досрочно укомплектованной

Вильнюс, 15 февраля 2017, 18:20 — REGNUM  Согласно данным за февраль 2017 года, уже более 600 молодых людей Литвы признаны подходящими для прохождения постоянной обязательной начальной военной службы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, в Минобороны страны.

На данный момент процедуры еще проходят около 900 призывников-добровольцев и 800 молодых людей, которые попали в списки призывников 2017 года и которые в своих региональных отделениях Воинской повинности и комплектации написали заявления с просьбой предоставить им право первенства.

«Постоянная обязательная начальная военная служба — это возможность каждому молодому гражданину Литвы напрямую принять ответственность и принять участие в обороне края, поэтому мы будем прилагать все усилия, чтобы для как можно большего числа призывников постоянная обязательная военная служба была не повинностью, а проявлением гражданской ответственности», — заявил министр обороны Раймундас Кароблис.

Как и в 2016 году, призывники активно пишут заявления с просьбой пройти службу по своему желанию, отметили в министерстве.

В этом году в Литве открылись два новых региональных отделения Воинской повинности и комплектации в Кедайняй и Варене, что еще больше приблизило армию к обществу и поощряет интересоваться возможностями военной карьеры.

По заказу Министерство обороны в декабре 2016 года компания по исследованию общественного мнения RAIT провела опрос, результаты которого показали, что жители Литвы положительно оценивают пользу от обязательной начальной военной службы.

Около 81% респондентов указали, что обязательная начальная военная служба полезна молодым людям. 12% опрошенных придерживаются обратного мнения, а у 7% жителей нет мнения на этот счет.

Напомним, обязательный воинский призыв в Литве был возвращен в связи с «возможным нападением на Литву Россией».

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Милитаризация Прибалтики
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